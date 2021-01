So schneidet das Samsung Galaxy S21 Ultra gegen das iPhone 12 Pro ab

Display: Eine hohe Bildrate reicht nicht aus

Apple geriet bereits in die Kritik, dass man auch 2020 auf ein schnelles 120-Hz-Display verzichtet hat. Samsung bietet hingegen im Galaxy S21 Ultra ein dynamisches Display mit 120 Hz, das sich stetig anpasst und die Bildrate auf 10 Hz senken kann. Darüber hinaus setzen die Südkoreaner einmal mehr auf ein brillantes AMOLED-Display mit einer Größe von stattlichen 6,8". Im Vergleich dazu ist das iPhone 12 Pro 0,1" kleiner. Welches Display besser ist, bleibt abzuwarten. In jedem Fall gewinnt Samsung im Vergleich, weil die Panels beider Hersteller von den Südkoreanern stammen.

Prozessor: Schlägt der Exynos 2100 den A14 Bionic?

Die Leistung ist ein heißes Thema. Apple setzt mittlerweile optimierte ARM-Chips in Macs ein und konnte zuvor die Konkurrenz weit hinter sich lassen. Dies Dominanz demonstriert man auch mit dem A14 Bionic, der in allen iPhone-12-Modellen zum Einsatz kommt. Dieser erzielte im Single-Core-Benchmark eine Wertung von etwa 1.600 und im Multi-Core-Test sogar 4.000. Beim Exynos 2100 aus den Galaxy S21-Modellen sieht es anders aus. Diese bleiben wieder hinter der Konkurrenz zurück. Der Chip erreicht im Single-Core-Test nur etwa 1.080 und im Multi-Core-Benchmark sind sogar eine Wertung von 3.300 drin. Damit schneidet man immer noch schlechter ab, als Apple mit dem A13 Bionic aus 2019 (Single-Core-Score 1.300, Multi-Core-Score 3.450).

Kameras: Hat das Galaxy S21 Ultra die Nase vorn?

Auf dem Papier hat Samsung wohl tatsächlich wieder die Nase vorn. Das duale Teleobjektiv sollen einen unglaublichen 100-fachen Zoom erlauben, während der optische Zoom bei zehnfacher Vergrößerung liegt. Durch die zweite Linse sollen die Aufnahmen gegenüber dem Vorgänger deutlich besser werden. Dies Werte von den Apple nur träumen kann, da man selbst im iPhone 12 Pro Max nur etwa zwölffachen Zoom erreicht. Allerdings sagen die hohen Zahlen nur wenig über die Qualität aus, sodass Apple schon in den vergangenen Jahren scheinbar schlechtere Werte auf dem Papier hatte, aber in Fototests bei DXOMark spielte es dennoch in der Oberklasse mit und konnte vor allem bei Videos überzeugen.

Gravierende Unterschiede: Neue Standards

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Galaxy S21 Ultra und dem iPhone 12 Pro Max ist die Unterstützung von Stiften. Apple versäumte es schon wieder, den Apple Pencil beim größten Smartphone zu unterstützen. Samsung hat sich jedoch Mut gefasst und speziell dem Ultra S-Pen-Unterstützung spendiert. Dieser ist optional und verschwindet entsprechend nicht im Geräte wie beim Galaxy Note. Allerdings bietet man eine Handyhülle mit Halterung an.

Noch immer schaffte es Samsung nicht, eine 3D-Gesichtserkennung zu integrieren. Stattdessen setzt man weiterhin auf eine 2D-Version, die natürlich mit Face ID nicht mithalten kann. Aus diesem Grund integrierte man einen Fingerabdrucksensor im Display, der beim iPhone gänzlich fehlt.

Apples Smartphone lässt auch das bidirektionale Laden vermissen, welches laut Gerüchten schon im iPhone 11 hätte Einzug halten sollen. Die neuen Samsung-Smartphones lassen sich daher nicht nur drahtlos aufladen, sondern können durch auflegen auch andere Geräte mit Energie versorgen.

Einige Unterschiede gibt es auch bei den Standards. Eigentlich ist Apple ziemlich schnell, wenn es um Neuerungen bei WLAN und Bluetooth geht. Samsung setzt mit Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6E schon auf die neuen Generation. Im Falle von Bluetooth 5.1 lassen sich darüber auch andere Geräte vergleichsweise präzise orten. Apple wird wohl erst 2021 nachziehen. Weitere Unterschiede lassen sich unserer großen Vergleichstabelle entnehmen.

Galaxy S21 Galaxy S21 Ultra iPhone 12 iPhone 12 Pro Max Displayauflösung 1.080 x 2.400 Pixel 1.440 x 3.200 Pixel 2.532 x 1.170 Pixel 2.778 x 1.284 Pixel Display 6,2 Zoll AMOLED mit bis zu 120 Hz 6,8 Zoll AMOLED mit bis zu 120 Hz 6,1 Zoll OLED mit bis zu 60 Hz 6,7 Zoll OLED mit bis zu 60 Hz Pixeldichte 418 ppi 516 ppi 460 ppi 458 ppi Speicher 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Speicher erweiterbar Nein Nein Nein Nein Gehäuse Kunststoff Glas Aluminium / Glas Edelstahl / Glas Frontkamera (Auflösung) 10 MP 40 MP 12 MP (f/2,2) 12 MP (f/2,2) Rückkamera (Auflösung) 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Weitwinkel, 64 MP Teleobjektiv 12 MP Ultraweitwinkel, 108 MP Weitwinkel, 2x 10 MP Teleobjektive 12 MP Zwei-Kamerasystem: Ultraweitwinkel (f/2,4), Weitwinkel (f/1,6) 12 MP Pro Kamerasystem Ultraweitwinkel (f/2,4), Weitwinkel (f/1,6). Teleobjektiv (f/2,2) Porträtaufnahmen Ja Ja Ja Ja Nachtmodus Ja Ja Ja Ja LiDAR-Scanner Nein Laser Ja Ja Videoaufnahme 8K, bis 60 fps 8K, bis 60 fps 4K, bis 60 fps, HDR 4K, 60 fps, HDR Prozessor Exynos 2100 Exynos 2100 A14 Bionic A14 Bionic Wasserdichtigkeit IP68 IP68 IP68, bis 6 m IP68, bis 6 m Audio Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos kabellos aufladen Ja, biodirektional Ja, biodirektional Ja Ja Fingerabdrucksensor Ja Ja Nein Nein Gesichtserkennung Ja, nur 2D Ja, nur 2D Ja Ja Betriebssystem Android 11 / OneUi 3.1 Android 11 / OneUi 3.1 iOS 14 iOS 14 Anschlüsse USB-C USB-C Lightning Lightning Konnektivität BT 5.1, Wi-Fi 6, NFC, 5G BT 5.1, Wi-Fi 6E, NFC, 5G BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 5G (sub-6-GHz) BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 5G (sub-6-GHz) Lieferumfang Ladekabel Ladekabel Ladekabel Ladekabel Dual-SIM Ja, Nano-SIM + eSIM Ja, Nano-SIM + eSIM Ja, Nano-SIM + eSIM Ja, Nano-SIM + eSIM Ultrabreitband-Chip Nein Ja Ja Ja Gewicht 169 g 227 g 162 g 226 g Farben 4: Phantom Gray, Phantom Violet, Phantom White, Phantom Pink 5: Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Phantom Black, Phantom Silver 5: Schwarz, Weiß, (PRODUCT)RED, Grün, Blau 4: Graphit, Silber, Gold, Pazifikblau Abmessungen 71,2 x 151,7 x 7,9 mm 75,6 x 165,1 x 7,8 mm 71,5 x 146,7 x 7,4 mm 78,1 x 160,8 x 7,4 mm Preis (UVP) Ab 849 Euro ab 1.249 Euro Ab 899 Euro Ab 1.249 Euro

(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Fazit

Apple hat vorgelegt und Samsung zieht nach. Dies kennen wir schon seit Jahren. Allerdings ist es auch 2021 wieder so, dass bei Hersteller mit Eigenheiten glänzen, die der andere sich abschauen sollte. Preislich nehmen sich die Geräte schon lange nichts und schlecht sind sie schon gar nicht. Samsung versäumte dennoch in entscheidenden Bereichen wie der Leistung oder der Gesichtserkennung aufzuholen. Die Prioritäten liegen stattdessen wieder auf innovativen Features, die jedoch in weiteren Teilen noch Feinschliff benötigen. Dies macht deutlich, dass sich die Südkoreaner als Innovatoren einen Namen machen und nicht mehr nur kopieren. Apple startet hingegen oft später, kommt aber dafür mit ausgereifter Technologie daher. Das Hin und Her zwischen den beiden ist aber auch dieses Jahr wieder spannend zu beobachten.