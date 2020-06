Viele Samsung Blu-Ray-Player in Endlos-Bootschleife gefangen

Viele Blu-Ray-Player-Modelle von Samsung starten alle paar Sekunden neu und können keine Filme mehr abspielen. Wer versucht, die Endlosspirale zu unterbrechen, hat keine Chance, weil die Tasten nicht mehr auf Eingaben reagieren.

In Samsungs Supportforen häufen sich die Meldungen von Nutzern, deren Geräte sich in diesem Status befinden. Die Fälle treten vermehrt seit Mittwoch auf, weshalb anzunehmen ist, dass hier datumsgesteuert ein Ereignis aufgetreten ist, das in der Firmware Chaos anrichtet.

Die Fehler treten nicht bei einem speziellen Gerät auf, sondern bei diversen Modellen wie dem BD-J5100 oder dem BD-JM57C und auch nicht in einem Land, sondern weltweit, wenn man den Aussagen in den Samsung-Foren Glauben schenkt.

Besonders ärgerlich ist, dass die Geräte so alt sind, dass sie nicht mehr unter die Garantiebestimmungen von Samsung fallen. Was das Samsung-Team derzeit rät, nutzt nach Aussagen der Nutzer nichts: Den Reset-Knopf sieben Sekunden lang drücken. Vermutlich handelt es sich zwar um ein Softwareproblem, doch ob sich dieses lösen lässt, ohne die Geräte einschicken zu müssen? Wir haben da so unsere Zweifel.

Bist du auch von dem Problem betroffen und kannst nun deinen Samsung Blu-Ray-Player nicht mehr nutzen? Was hat der Samsung-Support unternommen, falls du ihn kontaktiert hast?

Produkthinweis Produkthinweis Sony UBP-X500 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player (Dolby Atmos, HDMI) 149,00 €