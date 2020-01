Samsung will AirDrop abkupfern

Nach einem Bericht von XDA Developers plant Apple eine Konkurrenz zum Filesharing-Dienst AirDrop, die erstmals im Galaxy S20 eingebaut werden soll. Die Funktionen ähneln sich stark: Nutzer können Dateien mit Personen in der Umgebung teilen, wenn die Funktion Quick Share aktiviert ist. Der Nutzer kann einschränken, ob er nur mit Bekannten oder von jedem in der Umgebung Daten teilen kann.

Android hatte schon einmal eine Art AirDrop namens Android Beam, doch die wurde in das neue Android 10 leider nicht übernommen. Natürlich gibt es Apps, die eine ähnliche Funktionalität bereit stellen, aber die sind nun einmal nicht ins Betriebssystem eingebaut. Das wäre übrigens auch das Problem von Samsungs Lösung: Diese würde erst einmal nur Nutzern des Galaxy S20 offen stehen. Denkbar wäre aber auch, dass Samsung auch ältere Smartphones per Software-Update mit Quick Share versorgt.

Die Galaxy S20 von Samsung soll voraussichtlich am 11. Februar 2020 auf den Markt kommen. Gerüchten nach soll das Samsung S20 gleich vier Kameras besitzen: einen Ultraweitwinkel-, ein Porträt- und ein Makro-Objektiv sowie eine neue, weitere Kamera, deren Funktion aber noch unbekannt ist. Vermutlich handelt es sich um ein Teleobjektiv. Im Display des S20 befindet sich ebenfalls eine kleine schwarze Aussparung - vermutlich für die Selfie-Kamera. Als Prozessor soll der Qualcomm Snapdragon 865 zum Einsatz kommen. Weitere technische Einzelheiten zu den S20-Geräten stehen noch aus.

Industrieweite Initiative fehlt

Tatsächlich gibt es auch Bemühungen von Google, wieder eine Android-Funktion zum Teilen von Dateien zu entwickeln. Sie soll Near Nearby Sharing heißen. Noch ist sie aber nicht freigegeben worden.

Das Beste wäre jedoch eine herstellerübergreifende Funktion, die sowohl in Android als auch in iOS eingebettet ist und so auch Betriebssystem-Grenzen überwinden könnte.



Produkthinweis Produkthinweis Samsung Galaxy S10 Smartphone (15.5cm (6.1 Zoll) 128 GB interner Speicher, 8 GB RAM, prism black) - [Standard] Deutsche Version 579,00€

Mehr zu diesen Themen: