29.04.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



29.04.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Samsung Sero (Bild: Samsung)

So, das habt ihr nun davon. Weil ihr immer Smartphone-Videos senkrecht aufgenommen habt, gibt es nun den Sero. Samsung hat den 43-Zoll-Fernseher entwickelt, der sich auch hochkant nutzen lässt, damit ihr die Videos zu voller Geltung kommen.

Smartphone-Nutzer halten ihre Geräte beim Filmen oft senkrecht. Das ist vom Hersteller so eigentlich nicht beabsichtigt, zumal das Ergebnis auf Fernsehern sehr bescheiden aussieht. Samsung hat nun verstanden, dass es nichts bringt, die Smartphoner darauf hinzuweisen, dass sie falsch filmen sondern einen Fernseher vorgestellt, der sich auf das Hochkant-Format drehen lässt

Der Samsung Sero ist ein 43 Zoll großer Flachbildfernseher, der sich von der üblichen horizontalen Position auch in eine senkrechte Position schwenken lässt. Bei Displays für Rechner ist die Funktion seit Jahrzehnten bekannt, doch für Fernseher ist das etwas neues.

Im Sero steckt zudem ein 4.1-Kanal-Soundsystem mit 60 Watt. Samsung hofft, damit auch Nutzer anzulocken, die den Fernseher als Musikanlage nutzen wollen. Und liebe Millienials: Natürlich kann der Sero auch als digitaler Bilderrahmen genutzt werden und Samsung hat seinen digitale Sprachassistenten Bixby ebenfalls eingebaut.

Der Samsung Sero soll ab Ende Mai 2019 für umgerechnet rund 1.500 Euro kosten. Derzeit ist nur bekannt, dass Samsung das Gerät in seinem Heimatmarkt Südkorea verkaufen will. Da es sich aber um ein Gerät handelt, dass es so noch nie gegeben hat. Wir erwarten, dass Samsung es auch in Deutschland anbieten wird.

Anzeige