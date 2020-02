Samsung Galaxy S20 wird bald billiger werden

Die frischen Galaxy-Smartphones heißen Galaxy S20, S20+ und Galaxy S20 Ultra. Die neuen Modelle starten mit Spitzenpreisen: Das preiswerteste Modell ist das Galaxy S20 mit 128 GByte Speicher für rund 900 Euro als 5G-Variante kostet es 1.000 Euro. Das größere Galaxy S20+ mit 128 GByte Speicher wird ebenfalls für 1.000 Euro verkauft, mit 5G werden noch einmal 100 Euro aufgeschlagen. Das Galaxy S20 Ultra kostet mit 128 GByte Speicher stolze 1.350 Euro, mit 256 GByte Speicherplatz verlangt Samsung gar 1.550 Euro.

Warten lohnt sich

Wer nun mit einem solchen Samsung-Smartphone liebäugelt und vor den happigen Preisen zurückschreckt, muss nur ein bisschen Geduld mitbringen, so die Empfehlung des Preisvergleichportals Guenstiger.de. Die haben die Preisverläufe der Galaxy-Vorgängergeneration ausgewertet und kommen zu einem interessanten Schluss: Die Samsung-Geräte werden schon nach kurzer Zeit stark im Preis fallen.

Das Galaxy S20 könnte schon im dritten Monat nach Markstart 31 Prozent weniger kosten - das wären dann 630 Euro. Eine ähnliche Entwicklung erwarten die Preisexperten beim S20 Ultra. Auch hier soll nach 3 Monaten der Preis stark fallen. Dann wäre es für etwa 920 Euro erhältlich.

Etwas langsamer im Preis fallen wird vermutlich das Galaxy S20+. Laut den Experten konnten sich Verbraucher in den Vorjahren erstmalig fünf Monate nach Markstart über Ersparnisse von mehr als 30 Prozent im Schnitt freuen. Das Preisportal rechnet daher in diesem Jahr erst im August mit lohnenswerten Preisnachlässen von etwa 32 Prozent, sodass das Modell im Spätsommer 2020 schon für circa 680 Euro erhältlich sein könnte. Geduld zahlt sich also in diesem Fall tatsächlich aus.



