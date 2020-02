So schlägt sich das iPhone 11 Pro gegen das Samsung Galaxy S20

Samsung ist beim Galaxy S20 auf Kameras fokussiert

Auf dem Unpacked-Event stellte Samsung neben dem faltbaren Galaxy Z Flip auch das Galaxy S20 vor. Neben der neuen Bezeichnung, man übersprang einfach einige Nummern, dürfen Kunden gleich drei Modelle erwarten, die vor allem mit ihren Kameras gegenüber dem iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max) punkten wollen.

So liefert die Weitwinkelkamera des Galaxy S20 Ultra eine Auflösung von stolze 108 Megapixeln. Gemeinsam mit der 48-Megapixel-Telekamera soll so ein digitaler Zoom mit 100-facher Vergrößerung möglich sein. Den optischen Zoom beim Ultra-Modell gibt Samsung hingegen mit „10x“ an, was ebenfalls eine ordentliche Leistung darstellt, wenn man mit dem zweifach-optischen Zoom der aktuellen iPhone-Modelle vergleicht.

Samsung möchte Apple auch im Videobereich einheizen und kündigt daher eine Aufnahmefunktion für 8K-Video an. Dabei setzt man auf eine Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde. Andere Aufnahmemodi stehen nicht bereit. Zudem benötigt eine Minute in 8K exorbitante 600 MB Speicher. Apples Smartphones nehmen hingegen in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf.

Die Frontkameras sind bei den Einsteigermodellen des Galaxy S20 von 12 Megapixel auf 10 Megapixel reduziert worden, während das Galaxy S20 Ultra eine neue 40-Megapixel-Frontkamera bietet. Apple hat in diesem Punkt zwar nachgebessert, löst aber dennoch mit nur 12 Megapixeln auf – ob der Vorsprung in der Auflösung in der Praxis von Relevanz ist, müssen Tests zeigen.

5G-Netz und die Sache mit dem 120-Hz-Display

Während Apple den frühen Einstieg in den 5G-Standard verpasst hat, liefert Samsung bereits in Kürze die zweite Smartphone-Generation mit 5G ab und setzt dabei je nach Modell auf unterschiedliche Bandbreiten. Nur die beiden Spitzenmodelle unterstützen dabei das bessere mmWave 5G. Apple hingegen wird wohl erst im Herbst 2020 mit dem iPhone 12 erste 5G-Modelle starten.

Ein weiterer Unterschied zwischen Galaxy S20 und iPhone 11 ist bei den Displays zu entdecken. Apple hält die Pixeldichte und Auflösung meist niedriger, aber leider auch die Bildwiederholungsrate. Mit 60 Hz fällt sie halb so hoch wie beim Samsung-Smartphone aus. Dadurch verschwimmt das Bild beim Scrollen auf dem iPhone schneller. Am iPad Pro bewies Apple bereits sein Können und integrierte mit ProMotion eine dynamische Technologie für höhere Bildraten, die sich an die Inhalte anpasst. Weshalb das Feature auf dem iPhone noch immer fehlt, ist unklar. In diesem Punkt hätte man Samsung schlagen können, da die S20-Modelle zwar bis zu 120 Hz unterstützen, aber die Bildwiederholungsrate nicht variabel angepasst wird, sondern lediglich zwischen 60 Hz und 120 Hz wechselt. Laut Samsung soll der 120-Hz-Modus die Akkulaufzeit um rund zehn Prozent verkürzen.

iPhone 11 vs Galaxy S20: Der Vergleich der Datenblätter

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Displayauflösung 3.200 x 1.440 3.200 x 1.440 3.200 x 1.440 1.792 x 828 2.436 x 1.125 2.688 x 1.242 Display 6,2 Zoll AMOLED 6,7 Zoll AMOLED 6,9 Zoll AMOLED 6,1 Zoll OLED 5,8 Zoll OLED 6,5 Zoll OLED Bildrate Bis zu 120 Hz Bis zu 120 Hz Bis zu 120 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz Pixeldichte 563 ppi 525 ppi 511 ppi 326 ppi 458 ppi 458 ppi Speicher 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 256 GB, 512 GB 64 GB, 256 GB, 512 GB Speicher erweiterbar Ja Ja Ja Nein Nein Nein Arbeitsspeicher 8 GB (4G), 12 GB (5G) 8 GB (4G), 12 GB (5G) 12 GB, 16 GB 4 GB 4 GB 4 GB Frontkamera (Auflösung) 10 MP (f/2,2) 10 MP (f/2,2) 40 MP (f/2,2) 12 MP (f/2,2) 12 MP (f/2,2) 12 MP (f/2,2) Rückkamera (Auflösung) 12 MP (f/1,8), 12 MP (f/2,0), 64 MP (f/2,2) 12 MP (f/1,8), 12 MP (f/2,0), 64 MP (f/2,2) 12 MP (f/1,8), 108 MP (f/3,5), 48 MP (f/2,2) 12 MP (f/2,4), 12 MP (f/1,8) 12 MP (f/2,4), 12 MP (f/1,8), 12 MP (f/2,0) 12 MP (f/2,4), 12 MP (f/1,8), 12 MP (f/2,0) Prozessor Exynos 990 Exynos 990 Exynos 990 A13 Bionic A13 Bionic A13 Bionic Wasserdichtigkeit IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Akku (Kapazität) 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh 3.110 mAh 3.190 mAh 3.500 mAh kabellos aufladen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Andere Geräte drahtlos laden Ja Ja Ja Nein Nein Nein Fingerabdrucksensor Ja, im Display Ja, im Display Ja, im Display Nein Nein Nein Gesichtserkennung Nein Nein Nein Ja Ja Ja Betriebssystem Android 10 (One UI 2) Android 10 (One UI 2) Android 10 (One UI 2) iOS 13 iOS 13 iOS 13 Sprachassistent Bixby Bixby Bixby Siri Siri Siri Anschlüsse USB-C USB-C USB-C Lightning Lightning Lightning Konnektivität BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 5G (sub-6) BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 5G (sub-6 und mmWave) BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 5G (sub-6 und mmWave) BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 4G BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 4G BT 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 4G Gewicht 163 g 186 g 220 g 194 g 188 g 226 g Abmessungen 69,1 x 151,7 x 7,9 mm 73,7 x 161,9 x 7,8 mm 76,0 x 166,9 x 8,8 mm 75,7 x 150,9 x 8,3 mm 71,4 x 144,0 x 8,1 mm 77,8 x 158,0 x 8,1 mm Preis (UVP) ab 899 Euro ab 999 Euro ab 1.349 Euro ab 799 Euro ab 1.149 Euro ab 1.249 Euro

(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 806,00€

Mehr zu diesen Themen: