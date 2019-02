28.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



28.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Uns stehen einige faltbare Smartphones ins Haus: Das Samsung Galaxy Fold und das Huawei Mate X und zahlreiche andere Hersteller werden klappbare Geräte auf den Markt bringen. Interessenten fragen sich, wie es da um den Displayschutz steht. Nun ist ein Apple-Patent für ein faltbares Smartphone mit Displayheizung aufgetaucht, die die empfindliche Oberfläche vor Kälte schützen soll.

Baut Apple wirklich kein faltbares iPhone? Zumindest entwickelt das Unternehmen Ideen im Zusammenhang mit faltbaren Smartphones in Patentanmeldungen. Der vom U.S. Patent and Trademark Office veröffentlichter Patentantrag mit dem Titel "Electronic Devices With Flexible Displays" beschreibt, dass klappbare Smartphone-Displays bei Kälte beschädigt werden könnten, wenn sie gebogen werden. Der Patentantrag beschreibt verschiedene Heizmethoden, um das Problem zu entschärfen.

Zum Beispiel empfiehlt Apple, dass der Teil des Displays, der sich biegt, erwärmt werden könnte, indem die Pixel in diesem Bereich des Bildschirms aktiviert werden. Alternativ kann auch ein "Heizelement oder eine andere Heizstruktur" verwendet werden.

In der Patentanmeldung wird berichtet, dass ein klappbare iPhone über einen magnetischen Verriegelungsmechanismus verfügen könnte, der verhindert, dass das Gerät bei sehr niedrigen Temperaturen ein- oder ausgeklappt wird, um eine Beschädigung des Displays zu vermeiden. Dies wäre in Umgebungen "deutlich unter Raumtemperatur" notwendig.

Natürlich reicht Apple jede Woche zahlreiche Patentanmeldungen ein, und viele der Erfindungen erblicken nie das Licht der Welt. Eine Vielzahl von Patenten wird niemals in Produkten umgesetzt. 2018 teilte ein Analyst der Bank of America mit, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet, das aber erst im Jahr 2020 auf den Markt kommen wird.

Wie seht ihr das - würdet ihr ein faltbares iPhone kaufen? Schreibt es in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels - wir sind sehr gespannt auf eure Präferenz.

Anzeige