„The Morning Show” auf Erfolgskurs: Weiterer Award für Apple-Serie

Für Apple sind es aufregende Wochen. Nach dem Start von Apple TV+ wurde der Dramaserie „The Morning Show“ schnell viel Kritiker-Lob zuteil und konnte zudem Nominierungen für Awards wie etwa die Golden Globes einheimsen. Während sich Serie und Darsteller bei der Golden-Globes-Verleihung den Wettbewerbern geschlagen geben musste, erhielt Billy Crudup in der vergangenen Woche einen Critics Choice Award für seine Rolle als „Cory Ellison“.

26. Screen Actors Guild Awards: Nominierungen für Apple TV+

Auch für die „Screen Actors Guild Awards“, kurz SAG Awards, waren Crudup sowie Schauspiel- und Serienkollege Steve Carell für ihre Rollen in „The Morning Show“ in der Kategorie „Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series“ nominiert und hatten damit große Chancen, den Preis für die Serie zu holen. Allerdings ging die Trophäe dann doch an „Game of Thrones“-Darsteller Peter Dinklage.

Jennifer Aniston erhielt für ihre Rolle als „Alex Levy“ in „The Morning Show“ jedoch den Preis als beste Schauspielerin in einer Dramaserie und konnte sich damit den ersten eigenen SAG-Award sichern. Zuvor hatte sie ihn nur gemeinsam mit dem Cast von „Friends“ im Jahr 1996 erhalten. Durchgesetzt hat sich Aniston übrigens gegen Helena Bonham Carter („The Crown“), Olivia Colman („The Crown“), Jodie Comer („Killing Eve“) und Elisabeth Moss („The Handmaid's Tale“).

Was ist Apple TV+?

Seit dem 1. November 2019 ist Apples Streamingdienst Apple TV+ verfügbar. Zum Start waren sieben Serien, unter anderem „The Morning Show“ sowie der Dokumentarfilm „Die Elefantenmutter“, erhältlich, die allesamt exklusiv für Apples Dienst produziert wurden. Das Angebot kostet monatlich 4,99 Euro, zudem gibt es eine kostenlose Testphase von einer Woche. Wer gleich für ein Jahr vorausbezahlt, zahlt nur 49,99 Euro und spart sich zwei Monatsgebühren und wer nach dem 10. September 2019 ein iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV oder Mac kaufte, kann den Dienst sogar ein Jahr lang kostenfrei nutzen.



