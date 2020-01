Apple TV+: „Seinfeld“-Star Julia Louis-Dreyfus mit Exklusivvertrag

Apple teilte mit, dass Louis-Dreyfus eine mehrjährige Vereinbarung abgeschlossen hat. Sie wird nicht nur als ausführende Produzentin sondern auch als Schauspielerin exklusiv für Apple TV+ arbeiten.

Louis-Dreyfus erreichte in der Sitcom „Seinfeld“ in ihrer Rolle als Elaine Benes oder mit „Hannah und ihre Schwestern“ ein Millionenpublikum. Zuletzt trat sie in der Dramaserie „Veep – Die Vizepräsidentin“ in der Hauptrolle auf.

„Ich bin begeistert von dieser neuen Partnerschaft mit meinen Freunden bei Apple“, sagte Louis-Dreyfus. „Außerdem vielen Dank und Anerkennung an meine Anwälte, die den Deal so eingefädelt haben, dass ich mit AirPods bezahlt werde“, scherzte sie.

Wie die Zusammenarbeit mit Apple genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Insgesamt hat Louis-Dreyfus einen Golden Globe, elf Emmys als Schauspielerin und Produzentin und neun Screen Actors Guild Awards erhalten, wobei ihre acht Schauspiel-Emmys einen Rekord darstellen.

Louis-Dreyfus spielt auch in der Komödie „Downhill“ mit, wo sie neben Will Ferrell die Hauptrolle spielt. Die Komödie ist inspiriert von dem schwedischen Film „Höhere Gewalt“ aus dem Jahr 2014.

Was ist Apple TV Plus?

Seit dem 1. November 2019 ist Apples Streamingdienst Apple TV Plus online. Zum Start waren sieben Serien sowie einen Dokumentarfilm dabei, die allesamt exklusiv für Apples Dienst produziert wurden. Das Angebot kostet monatlich 4,99 Euro, zudem gibt es eine kostenlose Testphase von einer Woche. Wer gleich für ein Jahr vorausbezahlt, spart sich zwei Monatsgebühren und wer nach dem 10. September 2019 ein iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV oder Mac kaufte, kann Dienst sogar ein Jahr lang kostenfrei nutzen.



Produkthinweis Produkthinweis Friends - Die komplette Serie [Blu-ray] 119,99€

Mehr zu diesen Themen: