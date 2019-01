Revolutioniert Apple das Multiplayer-Gaming an iPhone und iPad? Und 44 weitere Patente. Das neue Jahr hat begonnen und obwohl die Haushaltssperre in den USA manche Institutionen still stehen, oder langsamer arbeiten lässt, bekam Apple nun am 1. Januar gleich 45 neue Patente zugesprochen. Darunter auch Designpatente und eines, das die Art und Weise des „miteinander Spielens“ am iPhone und iPad (und anderen Geräten) revolutionieren könnte. Was Apple sich außerdem patentieren hat lassen, erfahren Sie im Artikel.