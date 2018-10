24.10.2018 - 16:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



24.10.2018 - 16:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In weniger als einer Woche wird Apple das letzte große Event für dieses Jahr abhalten. Von der Keynote wird erwartet, dass das Unternehmen neben einem neuen iPad Pro mit Face ID auch neue Mac-Modelle vorstellen wird. Passend dazu wurden nun mehrere Desktop- und Mobilgeräte in der Eurasian Economic Competition Database gelistet, die auf eine baldige Vorstellung beziehungsweise Veröffentlichung schließen lassen.

Wie die französische Website Consomac berichtet, stehen die Chancen gut, dass Apple am 30. Oktober zahlreiche neue Mac-Modelle ankündigen. So wurden in der Eurasian Economic Competition Database gleich sechs tragbare Computer von Apple integriert. Dazu kommen weitere acht Desktopcomputer. Alle Geräte sollen zudem mit macOS 10.14 beziehungsweise macOS Mojave laufen.

Bei den Desktopcomputer sollten Sie allerdings nicht nur neue iMac-Modelle erwarten. Es wird nämlich spekuliert, dass Apple nach fast 1.500 Tagen dem Mac mini neue Hardware spendieren wird. Der Analyst Ming-Chi Kuo geht dabei von einem umfassenden Update des displaylosen Mac aus, welches sogar ein überarbeites Gehäuse umfassen soll.

(Bild: Screenshot)

Allerdings könnte Apple bei einigen Modellen nur wenige Worte zu der verbesserten Hardware verlieren. Der Fokus könnte nämlich sowohl auf dem neuen iPad Pro als auch dem MacBook Air-Nachfolger liegen, der ebenfalls erwartet wird. Dabei soll es sich um ein günstiges Einstiegsmodell handeln, das erstmals mit einem 13-Zoll-Retina-Display daherkommen soll. Allerdings soll das Gerät aus Kostengründen nicht so schlank wie das normale MacBook werden. Schon jetzt gibt es im Apple Store Anzeichen für das Update, da sich die Lieferzeiten teilweise schon auf die Tage nach dem Event verschieben.

Anzeige