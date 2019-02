01.02.2019 - 09:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



01.02.2019 - 09:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mitte Dezember 2018 konnte Qualcomm in Deutschland einen Verkaufsstopp gegen Apple erwirken. Damals erhielten die Modelle des iPhone 7 und iPhone 8 ein Einfuhr- und Verkaufsverbot. Während Apple kurzerhand den Verkauf über die Website und in den meisten Ladengeschäften einstellte, haben Drittanbieter die Geräte weiter verkauft. Dies stößt Qualcomm natürlich bitter auf, sodass man nun ein Bußgeld für die Missachtung fordert.

Laut Bloomberg fordert Qualcomm nun, dass gegen Apple in Deutschland ein Bußgeld verhängt wird. Das Unternehmen soll es nämlich „versäumt“ haben, den Verkaufsstopp korrekt durchzusetzen. Qualcomm zufolge habe es Apple trotz gerichtlicher Anordnung nicht geschafft, dass betroffene Geräte von Drittanbietern zurückgefordert worden, sodass diese weiterhin das iPhone 7 und iPhone 8 verkauften. Auch in wenigen deutschen Apple Stores soll der verkauf nicht vollständig eingestellt worden sein. Für die Durchsetzung soll Qualcomm Anfang Januar 1,34 Milliarden Euro an Sicherheiten hinterlegt haben.

Lesetipp Ist das neue iPad Pro ein Tablet voller Mängel? Seit der Vorstellung des iPhone X spekulierten Analysten und Experten über die Zukunft des iPad Pro. Schnell waren sie sich einig, dass die... mehr

Auch Qualcomm-Berater Dan Rosenberg äußerte sich zu dem Thema. Laut ihm soll Apple „absichtlich“ die gerichtliche Anordnung missachtet haben, da sich das Unternehmen seiner Ansicht nach „nicht an Gesetzlichkeiten gebunden sieht“. Den Beweis sieht er in einer Pressemitteilung, die kurz nach der Veröffentlichung wieder zurückgezogen wurde. Darin hieß es, dass Apple zwar das iPhone 7 und iPhone 8 nicht mehr verkauft, aber Drittanbieter und Mobilfunkanbieter die Geräte weiterhin im Angebot haben.

Der Konflikt zwischen den Unternehmen spitzt sich somit immer weiter zu. Rund um den Globus führen Apple und Qualcomm zahlreiche Rechtsstreits gegeneinander, die bislang nur in China und in Deutschland für größere Konsequenzen sorgten und Verkaufsstopps bestimmter Modelle nach sich zogen.

Anzeige