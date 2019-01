09.01.2019 - 21:59 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Zum Patentrechtsstreit zwischen Qualcomm und Apple sagte Tim Cook in einem Interview, dass Apple seit dem dritten Kalenderquartal 2018 in keiner Weise mit Qualcomm Vergleichsgespräche geführt habe. Qualcomm meint, dass es Angebote gab.

Cook verwies auf die Kommentare von Qualcomm-Chef Steve Mollenkopf vom November 2018, der während einer Bilanzkonferenz am 7. November sagte, dass Qualcomm "weiterhin Gespräche mit Apple geführt habe, um eine Lösung zu finden", und in einem Interview später sagte er, dass die beiden Unternehmen "wirklich kurz davor waren, eine Lösung zu finden".

Cook stellte klar, dass keine Vergleichsgespräche stattgefunden hatten. Qualcomm sagte in Reaktion auf diese Aussage heute gegenüber Reuters, dass dies "irreführend" sei und dass Qualcomm zu Mollenkopfs Aussage stehe.

"Wir waren in den letzten 18 Monaten konsequent damit beschäftigt, klarzustellen, dass wir zu verschiedenen Zeiten mit Apple über eine mögliche Lösung unseres Lizenzstreits diskutiert haben", sagte ein Sprecher von Qualcomm in einer Erklärung. "Wir haben auch mehrmals klar gesagt, dass wir glauben, dass es in naher Zukunft auf die eine oder andere Weise gelöst werden wird, entweder durch einen Vergleich oder durch Gerichtsentscheidungen."

Cook hat keine freundlichen Worte für Qualcomm mehr übrig und nannte deren Vorgehen "illegal".

"Qualcomm ist der Meinung, dass es ohne Lizenz keine Chips gibt. Das ist unserer Meinung nach illegal. Wir denken, dass Qualcomm sein Patentportfolio auf einer fairen, vernünftigen und diskriminierungsfreien Basis anzubieten hat. Und das tun sie nicht. Sie berechnen exorbitante Preise."

Apple und Qualcomm sind seit Anfang 2017 in einen immer härter werdenden Rechtsstreit verwickelt, bei dem Apple sich weigert, Qualcomm die gewünschten Lizenzgebühren zu zahlen. Parallel gibt es Patentklagen und andere Rechtsstreitigkeiten, die unter anderem zu einem Einfuhrverbot für das iPhone 7 und das iPhone 8 in China und Deutschland geführt haben. Apple konnte das China-Verbot mit einem Software-Update umgehen, hat aber den Verkauf der betroffenen Smartphone in Deutschland eingestellt.

