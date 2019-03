09.03.2019 - 09:38 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: US-Patent- und Markenamt)

Die Gesundheits- und Fitnesstracking-Sensoren der Apple Watch sollen künftig auch in MacBooks eingebaut werden, wie eine Patentanmeldung zeigt. Dazu sollen winzige Löcher rund um das Touchpad die Hände des Nutzers untersuchen.

Mit grünen und roten Licht und zahlreichen Sensoren soll künftig das MacBook die Hände des Nutzers und damit auch dessen Blut verletzungsfrei untersuchen können. Das legt ein Patentantrag von Apple nahe, der vom US-Patent- und Markenamt letzte Woche veröffentlicht wurde. Der Sensor rund um das Trackpads soll den Nutzer untersuchen, während er das Apple-Notebook berührt.

Die Apple Watch ist bisher das einzige Gerät Apples, das den Puls messen kann und ein EGK ableitet. Das soll aber nicht so bleiben. Beim iPhone oder beim MacBook gibt es (abgesehen von der Möglichkeit, sie als Schrittzähler einzusetzen) bisher noch nicht. Apple überlegt nun, wie sich Gesundheitssensoren in seine größten Geräte integrieren lassen, die der Nutzer nun einmal nicht am Handgelenk tragen wird.

Die Lösung ist bestechend einfach, wie die vom US-Patent- und Markenamt veröffentlichte Patentanmeldung mit dem Titel "Portable electronic device having an integrated bi-sensor" (auf Deutsch: "Tragbares elektronisches Gerät mit integriertem Bi-Sensor") zeigt. Apple will kleine Bohrungen auf der Handballenauflage nutzen, um dort Licht hindurchzuschicken, das auf der Hand des Nutzers landet, von dort reflektiert und ebenfalls durch kleinste Öffnungen an der Oberfläche des Notebooks aufgefangen und im inneren mit Sensoren analysiert wird.

So soll wie bei der Apple Watch eine Pulsoxymetrie durchführt werden können, um den Puls und den Sauerstoffgehalt des Blutes zu messen. Letzteres macht Apple bei der Apple Watch aus unerfindlichen Gründen bisher übrigens nicht.

Auch die Atemfrequenz lässt sich so messen. Mit einer Infrarot-LED soll auch der Wassergehalt analysiert werden können, wobei dessen medizinischer Nutzen begrenzt nützlich ist, wie MacLife von Ärzten erfahren hat.

Mit dem System könnte eine permanente Überwachung des Gesundheitszustands des Notebooknutzers möglich sein, sofern er dies wünscht. Eines muss aber klar sein: Der Patentantrag beweist noch nicht, dass Apple die Funktion in seine künftige Notebook-Generation einbauen wird. Viele Patente werden angemeldet aber nie in die Tat umgesetzt.

