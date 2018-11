27.11.2018 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Netzabdeckung von Transatel Ubigi (Bild: Transatel)

Transatel bietet für die neuen iPhone XS und XR mit Ubigi eine Lösung an, wie man die zweite SIM-Funktion mit einem günstigen Datentarif im Prepaid-Verfahren bestücken kann. Der Anbieter stellt diese eSIM-Profile für diverse Länder bereit.

Im Ausland zu günstigen Konditionen surfen ist meistens außerhalb der EU nicht möglich, weil die Anbieter dann kräftig zuschlagen. Nun gibt es von Transatel für die Besitzer des iPhone XS und des iPhone XR mit Ubigi eine Lösung, bei dem die Dual-SIM-Funktion eine wichtige Rolle spielt. Der Anbieter bietet eSIM-Profile für diverse Ländern mit speziellen Datentarifen an, die sich bei Bedarf buchen lassen.

Insgesamt werden Datentarife für 140 Länder angeboten - wobei auch Regionen wie Asien oder Nord- sowie Südamerika mit einer Buchung abgedeckt werden können.

In den USA kostet ein Datenpaket von 3 GByte beispielsweise rund 30 Euro, was in 30 Tagen genutzt werden kann. Japanreisende zahlen für die gleiche Datenmenge 20 Euro. Hierzulande gibt es auch Angebote von Ubigi, die dann die Netze der Deutschen Telekom und von Vodafone nutzen.

Wer über einen solchen Datentarif telefonieren will, kann ein Voice-over-IP-Programm wie Apple Facetime Audio verwenden.

Allerdings gibt es einen Unterschied zu anderen eSIM-Anbietern, die es schon für die iPads gab. Leider lässt sich das Angebot von Ubigi nicht in den Systemeinstellungen buchen - der Nutzer benötigt eine spezielle App und muss auch in den Netzwerkeinstellungen manuell herumfuhrwerken.

