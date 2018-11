08.11.2018 - 16:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



08.11.2018 - 16:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Twelve South)

Das iPhone lässt sich seit dem vergangenen Jahr endlich auch kabellos laden. Apple setzt dazu auf den Qi-Standard. Während sich Apples eigene Ladematte weiter verzögert und andere Hersteller durch langweilige Design auszeichnen, hat der Zubehörhersteller Twelve South ein interessantes Produkt vorgestellt: PowerPic. Dabei handelt es sich um einen schönen Holzbilderrahmen, der gleichzeitig auch Ihr iPhone laden kann.

Ladematten und auch die drahtlosen Ladeständer sind zwar praktisch, aber fügen sich nur selten in das Umfeld ein und fallen daher direkt auf. Die Zubehörspezialisten von Twelve South wollen dies nun ändern. Sie haben einen traditionellen Holzbilderrahmen genommen und einen drahtloses Ladegerät mit 10W integriert. Dies wirkt vor allem sehr schick, wenn das Smartphone gerade nicht geladen wird. In den Rahmen können nämlich Bilder untergebracht werden, die eine Größe von 5" x 7" haben. Daneben bietet der Rahmen Platz für alle kompatiblen iPhone-Modelle. Sie können also vom kompakten iPhone X bis zum iPhone XS Max alle Geräte zum Laden ablegen.

Erst die Rückseite offenbart die technische Finesse. Dort können Sie anhand einer kleinen Status-LED ablesen, ob Ihr Gerät vollständig geladen ist. Zusätzlich weist die LED darauf hin, ob ein Gegenstand das drahtlose Laden verhindert beziehungsweise stört. Daneben dient die Stütze gleichzeitig als Führung für das Stromkabel. Dabei handelt es sich um ein USB-C-auf-USB-A-Kabel, das es beispielsweise in einen USB-Verteiler eingesteckt werden kann.

Daneben bietet das Unternehmen eine Sonderseite mit Wallpapern an. Diese bestehen stets aus zwei Teilen – einem Foto für den Bilderrahmen und einer Aufnahme für das iPhone. Interessant ist jedoch, dass das iPhone stets ein fehlendes Bildelement ergänzt.

Wann der Bilderrahmen mit Aufladefunktion in Deutschland erscheinen wird, ist derzeit nicht bekannt. In den USA kann er auf TwelveSouth.com ab sofort für einen Preis von 79,99 US-Dollar bestellt werden. Es besteht zusätzlich die Auswahl zwischen einer weißen und schwarzen Farbvariante.

Anzeige