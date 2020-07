Der Power Mac G4 Cube ist jetzt ein Oldtimer

Apple-Chef Steve Jobs hatte am 19. Juli 2000 in seiner Keynote zur Macworld Expo eine neue Produktgeneration vorgestellt. Die G4 Cubes im Würfel-Design waren vor allem eines: besonders klein. Damals waren PCs etwa viermal so groß wie der Cube – und das sorgte für Aufmerksamkeit. Der G4 Cube war anfangs mit einem PowerPC-G4-Prozessor ausgerüstet, der mit 450 MHz getaktet war.

Der Würfel hatte noch einen Vorteil, der damals vollkommen neu war: Das Gerät kam ohne Lüfter aus und kühlte passiv durch einen Kühlungskanal in der Gehäusemitte. Wehmütig denkt man heute daran zurück, dass sich der Würfel auch problemlos öffnen lies: So konnte der Mac aufgerüstet werden – etwa mit mehr Speicher oder einer neuen Festplatte.

Die erste Generation verfügte nur über 64 MByte RAM und eine Festplatte mit 20 GByte Kapazität. Dazu kam ein DVD-Laufwerk, das ohne Schublade auskam: Ein Slot-In-Laufwerk war damals der letzte Schrei. Außerdem mit an Bord: Die heute praktisch unbekannte FireWire-Schnittstelle, von der es gleich zwei Exemplare gab und USB 1.1. Außerdem spendierte Apple dem kleinen Rechner eine 10/100BASE-T-Ethernet-Schnittstelle und ein 56K-V.90-Modem. Maus und Tastatur lagen dem Paket bei. Teuer waren Macs schon damals: Mit dem 450-MHz-Prozessor wurden 4.499 DM verlangt. Das wären umgerechnet 2.300 Euro gewesen – doch diese Währung gab es im Jahr 2000 noch nicht.

Zubehör hatte Steve Jobs auf der damaligen Expo auch vorgestellt: So gab es Einen 17-Zoll-Röhrenmonitor und ein LCD mit 15 Zoll großer Diagonale. Sehr selten war auch das 22-Zoll-Cinema-Modell.

Apples Power Mac G4 Cube erschien vor 20 Jahren – hattest du mit diesem Rechner schon einmal Kontakt?