Feuergefahr: Belkin Portable Wireless Charger + Stand Special Edition wird zurückgerufen

Belkin ruft den Portable Wireless Charger + Stand Special Edition zurück. Das Netzteil ist fehlerhaft, weshalb es zu einer Überhitzung und einem Brand kommen kann. Auch die Gefahr von Stromschlägen wird als Problem genannt.

Das Gerät kombiniert einen Akku mit 10.000 mAh mit Qi-Ladefunktion und einen Ständer, mit dem ein iPhone kabellos geladen werden kann. Das Gerät wurde über den Apple Store verkauft.

Es handelt sich um einen freiwillige Rückrufaktion. Die Website The Verge hat darüber berichtet, dass das kabellose Ladegerät aufgrund von Brand- und Stromschlaggefahr zurückgerufen wird. Das Problem scheint im Netzteil zu liegen.

Belkin bietet allen Käufern eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises an. Das Gerät wird offenbar nicht mehr produziert und deshalb gibt es auch keinen adäquaten Ersatz vom Hersteller.

Belkin bittet alle Besitzer des Ladegeräts darum, es ab sofort nicht mehr zu verwenden, damit nicht noch jemand zu Schaden kommt. Es sollte von der Stromversorgung getrennt werden. Bisher sind noch keine Schäden bekannt, die durch das Ladegerät entstanden sind.

Es sind aber nicht alle Portable Wireless Charger + Stand Special Edition betroffen sondern nur Geräte, die zwischen Juli 2020 und Oktober 2020 verkauft wurden. Belkin hat auch einen Satz von Seriennummern-Reihen veröffentlicht, die betroffen sind. Hier sind sie:

35B01DO6029400-35B01DO6033704, 35B01DO5010350-35B01DO5014350, 35B01DO6016560-35B01DO6020560, 35B01DO5014500-35B01DO5020003, 35B01DO6010001-35B01DO6010500 sowie 35B01DO6010501-35B01DO6015500.

Uns ist nicht bekannt, ob die Geräte auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern verkauft wurden. Hast du eines der betroffenen Geräte? Dann schreibe uns gerne in den Kommentaren, wie sich Belkin verhalten hat.

