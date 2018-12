27.12.2018 - 17:47 Uhr Geschrieben von Mac Life



Cinema strikes back (Bild: funk)

Neue Highlights aus der Podcast-Welt. Die Podcast-Tipps aus der Redaktion: Cinema strikes back, Beste Vaterfreuden und Werkstattgespräche. Außerdem ein Standpunkt zur "Zensur" bei Apple, Spotify, YouTube und anderen bezüglich Alex Jones.

Cinema strikes back! Ein Podcast für Film- und sonstige Nerds.

Eigentlich ist „Cinema Strikes Back“ ein Youtube-Format, und zwar ein von „funk“ finanziertes. „funk“, das ist das junge Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF im Internet und bietet zahlreichen modernen Formate, wie unter anderem den „Datteltätern“ und eben auch „Cinema Strikes Back“ ein Zuhause. Zumindest letzteres Sendeformat können Sie auch als Podcast abonnieren. Aber warum sollten Sie das tun? Alper Turfan, Jonas Ressel und Marius Stolz präsentieren bei Cinema Striks Back Videos und auch alle sonstigen Informationen zu aktuellen Kinoproduktionen, Filmklassikern, Serien, Comics und allem, was drum herum passiert. Dabei liefern die drei nicht nur Unterhaltsames, sondern auch Fachliches. Qualifiziert dafür sind sie auch über ihr Nerdtum hinaus. Alper studierte Film- und Medienwissenschaften und gründete gemeinsam mit den anderen beiden 2015 bereits den sehr erfolgreichen Youtube-Kanal „DieFilmfabrik“. Jonas betätigte sich jahrelang als Mediengestalter im Online-Video-Segment und gewann unter anderem einen „Echo“ für das beste Video national („Halt dein Maul“). Marius ist Diplom-Journalist und war als Produzent unter andere für Erfolgs-Kanäle „Y-Titty“ und „WasGehtAb?!“ aktiv und ist Gastdozent an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. So darf man in „Cinema Striks Back“ zwar auch, aber eben auch deutlich mehr als Blödeleien und Klamauk erwarten. Und da große Teile der Sendungen aus Gesprächen bestehen, funktioniert das Format eben auch abseits von Youtube als Podcast.

Fazit: Sie mögen Filme? Oder Serien? Und Comics? Sie unterhalten sich gerne darüber und sind gespannt auf neue Sichtweisen? Hören Sie hier rein!

Wo hören? iTunes, Spotify

Zensur? Apple und Co. greifen endlich durch.

„Infowars“ nennt Jones sein Online-Angebot. (Bild: Hersteller)

Alex Jones ist so etwas wie der Chef-Verschwörungstherotiker der USA. Nur, dass er sich nicht mit vergleichsweise harmlosen Themen wie geheimen UFO-Landeplätzen beschäftigt, sondern mit Lügen und mit einem polternden bis cholerischem Auftreten Hass verbreitet. Gegen alles und jeden, zuletzt aber vermehrt und wiederholt gegen Einwanderer und Muslime. Dafür schmiss ihn zunächst der Betreiber des Podcast-Clients „Overcast“, Marco Arment, aus dem Verzeichnis. Apple, Facebook, Spotify und in Teilen auch Youtube folgten. Natürlich war das Wasser auf die Mühlen des Extremisten, der endlich das Lied von der „Zensur“ anstimmen konnte. Der Schritt ist trotzdem ein richtiger. Es ist richtig, Hetzern wie Jones die Stirn zu bieten und sie von der jeweiligen Plattform zu verbannen. Selbst wenn das erstmal für mehr mediale Aufmerksamkeit sorgt.

Beste Vaterfreuden

Beste Vaterfreuden (Bild: Hersteller)

Max und Jakob sind „Beste Freundinnen“. So zumindest heißt ihr erster Podcast, der „ultra ehrliche Männerpodcast“. In diesem Spin-offreden die beiden Großstadthelden übers Vatersein. Mal ernst, mal lustig, immer ehrlich aber nicht immer ohne Klischees.

Wo hören? iTunes, Spotify

Werkstattgespräche

Werkstattgespräche (Bild: Hornbach)

Im Auftrag von Baumarkt Hornbach spricht Holger Klein mit Menschen, die irre Heimwerkerprojekte umgesetzt haben. Etwa die eigene Holzhütte in einer finnischen Sumpflandschaft oder ein selbst konstruiertes Amphibienfahrzeug für eine Tour durch Kanada.

Wo hören? iTunes, Spotify

