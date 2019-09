05.09.2019 - 13:48 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Passend zum Start der internationalen Funkausstellung in Berlin präsentiert Philips zahlreiche Produktneuheiten für die smarte Beleuchtungsserie „Philips Hue“. Das Unternehmen führt dabei neben einer umfassenden Produktpflege einige gänzliche neue Geräte ein, die Ihr Smart Home nochmals erweitern können. Neben neuen Lampen-Modellen gibt es Steckdosen, Buttons, Schalter und mehr Neues aus dem Hause Philips.

Philips Hue Go: Jetzt mit Bluetooth

Ob für die Terrasse, den Balkon, den Garten oder einfach unterwegs: Philips Hue Go ist eine nette Ergänzung zum üblichen Hue-Portfolio. Die neue Generation der mobilen Lampe bietet neben einer längeren Akkulaufzeit erstmals auch Bluetooth und lässt sich damit auch ohne Bridge mit Alexa oder dem Google Assistant betreiben. Lediglich für die HomeKit-Integration ist diese weiterhin notwendig.

Philips Smart Plug als praktische Ergänzung für Stehlampen

Smarte Stecker gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Von günstigen 15-Euro-Modellen bis hin zu teuren Mehrfachsteckdosenleisten bieten die Zubehörhersteller viel an. Auch Philips wagt sich mit dem Smart Plug in diesen Bereich vor und möchte damit eine einfache Steuermethode für Tisch- und Stehleuchten anbieten, die sich nahtlos in die Hue-Familie einfügt.

Neue Lampen-Modelle für Philips Hue

Nicht nur Philips Hue Go hat ein Hardware-Update erhalten, sondern auch die bisherigen Leuchtmittel. Etwa die Philips Hue GU10 Spots gibt es sowohl in der „Hue White and Color Ambiance“- als auch der „Hue White Ambiance“-Variante mit Bluetooth. Neben der neuen Schnittstelle erhielten ein überarbeitetes Design und weisen eine höhere Helligkeit auf. Zusätzlich bietet Philips jetzt die E14-Kerzenlampen mit Bluetooth an.

Philips Hue Smart Button: Ein kleiner Knopf für überall

Für viele Hue-Nutzer dürfte allerdings der Philips Hue Smart Button interessant sein. Der sehr kleine Button bietet Ihnen maximale Flexbilität bei der anbringen und macht die Steuerung damit komfortabel. Er besitzt zwar nur einen Knopf, aber dieser kann gleich mehrere Aufgaben erfüllen und Ihre Beleuchtung je nach Tageszeit steuern: „Mit nur einem Tastendruck werden Lampen und Leuchten am Morgen mit einer kühlen, aktivierenden Farbtemperatur eingeschaltet, am Abend sorgt ein Druck für ein wärmeres, entspannendes Lichtambiente.“

Eine Alternative dazu bietet Senic, die im Rahmen des „Friends of Hue“-Programms einen praktischen Schalter vorstellen, der Ihre Hue-Geräte ein- und ausschalten sowie dimmen kann. Zusätzlichen können Sie ihn für Szenen oder Gruppen programmieren.

Philips Hue Filament Kollektion: Auf den Spuren von Edison

Mit einer Mischung aus Retro-Look und moderner Technologie möchte die neue Philips Hue Filament Lampen-Kollektion überzeugen. Sie erinnert stark an die ersten Glühbirnen und schafft damit einen einzigartigen Hingucker für Ihr Zuhause. Obwohl sie alt wirkt, verbirgt sich im Inneren allerlei moderne Technik wie beispielsweise Bluetooth und Zigbee. Dadurch lassen sich die Leuchtmittel einfach bedienen, dimmen und in Szenen sowie Licht-Gruppen einfügen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Philips Hue Go ist ab Oktober erhältlich und kostet 79,95 Euro.

ist ab Oktober erhältlich und kostet 79,95 Euro. Der Philips Smart Plug ist in den meisten EU-Ländern (ausgenommen Italien und die Schweiz) für 29,99 Euro erhältlich.

ist in den meisten EU-Ländern (ausgenommen Italien und die Schweiz) für 29,99 Euro erhältlich. Der Philips Hue Smart Button ist für 19,99 Euro erhältlich.

ist für 19,99 Euro erhältlich. Die Spot-Strahler sind ab 89,99 Euro erhältlich.

sind ab 89,99 Euro erhältlich. Die Einbauspots sind ab 64,99 Euro erhältlich.

sind ab 64,99 Euro erhältlich. Die Philips Hue White and Color Ambiance GU10-Lampen sind für 59,95 Euro (Einzelpaket) oder 99,99 Euro (Doppelpack) erhältlich.

sind für 59,95 Euro (Einzelpaket) oder 99,99 Euro (Doppelpack) erhältlich. Die Philips White E14-Lampen sind für 19,99 Euro (Einzelpaket) oder 29,99 Euro (Doppelpack) erhältlich.

sind für 19,99 Euro (Einzelpaket) oder 29,99 Euro (Doppelpack) erhältlich. Der „Friends of Hue“-Schalter von Senic ist für 69 Euro erhältlich.

ist für 69 Euro erhältlich. Die Philips Hue Filament Kollektion ist ab dem 09. September erhältlich. Sie umfasst drei Lampenformen in E27-Sockel-Ausführung: die traditionelle Glühlampenform (19,99 Euro), eine längliche Edison-Form (24,99 Euro) und eine Globe (29,99 Euro).

