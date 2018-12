27.12.2018 - 13:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Wer online kauft, schickt öfter auch mal etwas zurück - Tendenz steigend. Nach einer Studie des Digitalverbandes Bitkom wird jeder achte Online-Kauf (12 Prozent) in Deutschland wieder zurückgeschickt. Vor zwei Jahren waren es noch 10 Prozent.

Nach einer repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.054 Online-Käufern schickt ein Drittel höchstens jeden zehnten Einkauf zurück. Jeder Vierte sendet 10 bis 25 Prozent aller Online-Bestellungen zurück. Und 14 Prozent aller Befragten lassen sogar mehr als 25 Prozent aller Einkäufe zurückgehen.

Das Phänomen an sich ist nicht neu - gerade bei Warengruppen wie Kleidung ist es auch zu erwarten. Dennoch verzeichnen Experten eine ständig steigende Rücksendequote. Das kann auf Dauer für Onlinehändler schlecht ausgehen: „Oft ist die Aufbereitung zum Wiederverkauf von zurückgeschickter Ware mit viel Aufwand verbunden: Retouren bedeuten für die Anbieter schließlich nicht nur einen entgangenen Umsatz, sie verursachen auch Personal- und Prozesskosten, um die Retoure zu prüfen und in den Lagerbestand zurückzuführen,“ so Bitkom-Expertin Julia Miosga.

Besonders junge Käufer schicken oft etwas zurück. 14- bis 29-jährige Käufer schicken satte 18 Prozent aller Online-Bestellungen wieder zum Versender zurück.

Doch die Onlineshops versuchen auch gegenzusteuern, indem sie Produktinformationen ausführlich gestalten oder Live-Chats zur Kundenberatung einsetzen. Allerdings lassen sich so kaum alle Rückgaben verhindern. Jeder zweite Online-Shopper (51 Prozent) gibt an, Waren im Internet hin und wieder mit der festen Absicht zu bestellen, diese wieder zurückzuschicken, etwa um Kleidung in verschiedenen Größen auszuprobieren: 28 Prozent tun dies selten, 17 Prozent manchmal und 6 Prozent sogar regelmäßig.

Nun würden uns natürlich auch die Erfahrungen und Eindrücke unserer Leser interessieren: Wie schaut's aus mit eurem Rücksendeverhalten. Kauft ihr einfach Technik zum Ausprobieren und schickt sie dann wieder zurück? Informiert ihr euch vorher oder wird das Produkt schlichtweg blind gekauft und vor Ort getestet? Schreibt uns eure Erfahrungen mit Rücksendungen hier in die Kommentare oder auf Facebook.

