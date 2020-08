Öffentliche Beta 5 von iOS 14 und iPadOS 14 ist da

Die Beta 5 von iOS 14 und iPadOS 14 für öffentliche Tester da, nachdem gestern die Entwickler-Beta veröffentlicht wurde. Funktional sind sie gleich. Diese Neuerungen sind bekannt:

Das Apple News Widget kann nun größer dargestellt werden, um mehr Nachrichten anzuzeigen.

Fotoalben lassen sich nun verstecken und das HomeKit-Kontrollzentrum sieht nun wesentlich geordneter aus. Der Wecker in der Uhren-App lässt sich nun mit einem Rädchen einstellen, du musst also nicht mehr zwangsweise Ziffern eingeben.

Widgets können nun datenschutzsensitiv arbeiten, wenn sie den Standort des Nutzers verwenden. Widgets dürfen die Standortdaten eine Viertelstunde lang verwenden, wenn sie aktiviert sind. Außerdem wurden Fehler in Widgets behoben.

Wie gehabt gibt es Widgets für die TV-App, Unterstützung für die COVID-19 Exposure Notification API und die 3D-Touch-Funktion. Seit der Beta 3 gibt es eine Hilfe für Widgets, die erscheint, wenn man das iPad das erste mal startet. Darin steht: "Halten Sie ein Widget gedrückt, um es neu zu organisieren. Tippen Sie im Wackelmodus auf das Pluszeichen oben links, um das Widget hinzuzufügen". Dazu kam ein Widget aus der Uhren-App.

Vorsicht mit der Beta auf Produktivgeräten

Man kann es nicht oft genug wiederholen. Wenn euere iPhone oder iPad für euch wichtig ist, installiert die Beta darauf nicht. Es kann immer wieder einmal zu Datenverlusten und Inkompatibilitäten kommen.

So schreibt man sich für die Public Beta ein

Zuerst ein Backup anfertigen. Dann kann man sich beim Public-Beta-Programm von Apple anmelden. Dazu einfach die Beta-Webseite von Apple aufrufen und den Button „Registrieren“ anklicken. Apple fragt nun deine Apple ID ab und zeigt die Teilnahmebedingungen an, die akzeptiert werden müssen, um am Beta-Programm teilzunehmen. Danach ist die Registrierung abgeschlossen. Auf der nun folgenden Seite wählt man nun das Betriebssystem und folgt der Anleitung im Abschnitt „Beginnen“. Im Rahmen des Prozesses wird ein Beta-Profil auf dem iPad oder iPhone installiert. So erkennt der Software-Aktualisierungsprozess, dass ihr Beta-bezugsberechtigt seid und bietet euch den Download des Betriebssystems an.

