Blindtest: Nutzer können keinen Unterschied zwischen 4K und 8K feststellen

Was bedeuten die 4K- und 8K-Auflösung?

Grundsätzlich werden die Bezeichnungen 4K und 8K nicht korrekt verwendet. TV-Hersteller sprechen bei 4K oft von einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln , während 8K mit einer Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixeln angegeben werden. Richtig wären hingegen 4.096 x 2.160 Pixel beziehungsweise 8.192 x 4.320 Pixel. 8K bietet gegenüber 4K die vierfache Pixelmenge und stellt dadurch mehr Details dar. In der Theorie klingt dies natürlich logisch, in der Praxis ist dies allerdings nicht ganz so klar, wie eine aktuelle Blindstudie zeigt, die Warner Bros. LG, Amazon und Pixar gemeinsam mit der American Society of Cinematographers (ASC) durchgeführt haben.

Versuchsaufbau – So wurde getestet

Man bereitete sieben zehnsekündige Clips in nativen 8K ohne Kompression vor. Diese stammen aus Filmen und Serien wie „Dunkirk“, Pixars „Das große Krabbeln“, Merida, Amazons „The Tick“ sowie eine Naturaufnahme. Die beiden Animationsfilme renderte man dazu erneut in 8K, um den Ansprüchen gerecht zu werden.

Danach skalierte man die Aufnahmen auf 4K herunter und anschließend wieder hoch. Dadurch erhält man ein aufpoliertes 4K-Bild im 8K-Format. Diese Maßnahme wurde unternommen, weil alle Clips auf dem 30.000 Euro teuren LG 88Z9-8K-OLED-TV gezeigt wurden und man verhindern wollte, dass der TV beim Clipwechsel die Auflösung anzeigt. Mittels eines leistungsstarken PC und diversen Convertern übertrug man schließlich das Signal via HDMI 2.1.

Insgesamt nahmen 139 Personen an der Studie teil, deren Sehfähigkeit man zuvor ebenfalls überprüfte. Dabei spielte man die Clips jeweils in drei Sequenzen ab. Die ersten beiden liefen nach dem A-B-A-B-Schema ab, wobei die Bezeichnungen „A“ und „B“ zufällig zuwies. In der dritten Sequenz spielt man hingegen viermal die 4K-Version ab und behielt die Bezeichnungen bei.

Fazit: Mehr ist nicht immer besser

Insgesamt zeigten die Bewertungen der Teilnehmer, dass die 8K-Clips nur marginal besser erscheinen als die 4K-Varianten. Die Verantwortlichen kamen daher zu der Schlussfolgerung, dass die Unterschied zwischen 4K und 8K unter normalen Bedingungen unwesentlich sind und auch von der Entfernung sowie den Sehfähigkeiten abhängig sind. Außerdem bietet bereits 4K so viele Details wie die meisten Menschen wahrnehmen können.

Daneben sind 4K-Fernseher kein Standard, sodass unklar ist, wie lange es dauert, bis auch 8K-Geräte den Massenmarkt erreichen. Ähnlich wie bei aktuellen Modellen werden dann wohl interne Upscaler das eingehende Bildmaterial hochrechnen. Jedoch hängt dies stets von der Hard- und Software ab, die dazu verwendet wird. Ob sich diese Mehrkosten für die 8K-Geräte lohnen werden, muss sich erst zeigen. Derzeit zeigen die Produktionsstudios nur wenig Interesse an nativen 8K-Inhalten, wobei selbst 4K noch längst kein flächendeckender Standard in der Industrie ist und oftmals schlicht hochskaliert werden, um 4K-Versionen teuer zu verkaufen.

