Neues MacBook Air: Apple überrascht mit neuen Notebooks. Nicht etwa am neuen Apple Campus, sondern in der Howard Gilman Oper in Brooklyn, New York, stellte der Konzern aus Cupertino heute eine ganze Reihe neuer Produkte vor. Darunter auch ein für Einsteiger geeignetes Laptop mit ausreichend Leistung, um im Studentenalltag alle an es gestellten Aufgaben zu erfüllen. Dummerweise hat Apple den Preis nicht an die finanziellen Gegebenheiten von Studenten angepasst.