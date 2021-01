Neuer Mac Pro soll an Power Mac G4 Cube erinnern

Wie Bloomberg berichtet, entwickelt Apple gerade neue Mac Pros. Ein Modell davon soll als Nachfolger des im Dezember 2019 vorgestellten Mac Pro fungieren und aussehen wie der Power Mac G4 Cube. Das andere Modell das bisherige Gehäuse erhalten.Es ist auch denkbar, dass Apple hier noch einmal einen Intel-Prozessor einsetzen wird.

Der Mac Pro mit Apple-Silicon-Chips soll dem Bericht nach deutlich kompakter als er aktuelle Mac pro sein, aber natürlich nicht ganz so klein wie der Mac Mini. Das neue Gerät soll natürlich keinen M1 erhalten sondern einen neuen M-Prozessor. Dem Bericht nach könnte es ein Chip mit bis zu 32 Hochleistungskernen sein. Dazu sollen 16 bis 32 GPUs kommen.

Wir sind sehr gespannt, was diese Hochleistung-Prozessoren können. Wann Apple die neuen Mac Pro auf den Markt bringen will, ist nicht bekannt. Wir rechnen damit, dass dies entweder im letzten Quartal 2021 oder erst 2022 der Fall sein wird. Zunächst dürfte das MacBook Pro mit dem M2 erscheinen - oder wie Apple den nächsten SoC auch immer nennen will. Danach könnte ein iMac und danach der Mac Pro auf den Markt kommen.

Apple hatte 2020 mitgeteilt, dass es etwa zwei Jahre dauern wird, bis auch das letzte Mac-Modell mit einen eigenen Prozessor ausgerüstet sein wird.

Wirst du einen Mac mit Apple Silicon kaufen oder bleibst du erst einmal den Intel-Macs treu? Was sind deine Beweggründe? Schreibe Sie gerne in die Kommentarfelder unterhalb der News und helfe anderen Lesern bei ihrer Entscheidung.