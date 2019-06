03.06.2019 - 20:27 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Die Käsereibe ist zurück. Apple nutzt die WWDC 2019 zur Vorstellung eines neuen Mac Pro. Aber 2019 ist das Alu-Gehäuse nicht einfach gelocht, sondern das Design der Löcher schafft ein Gehäuse im Gehäuse, das die Luftströme im neuen Mac Pro am Prozessor vorbei leitet und gleichzeitig die Geräuschkulisse dämpft. Beim neuen Mac Pro, der seit zwei Jahren immer mal wieder verschoben wurde, ist vieles neu. Zum Beispiel: Rollen.

Vor zwei Jahren im April setzten sich Craig Federighi und Phil Schiller mit ausgewählen Tech-Journalisten und Bloggern zusammen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das kommt nicht allzuoft vor. Eigentlich gar nicht, denn es gilt normalerweise die Marketing-Richtlinie bei Apple, Gerüchte zu künftigen Produkten nicht zu kommentieren. Federighi und Schiller gehören zur obersten Führungsriege und sind in ihren Rollen bekannt. Phil Schiller ist der Marketing-Chef von Apple. Federighi verantwortet bei Apple den Bereich Software. Im April 2017 sprechen sie über Hardware, und zwar den Mac Pro. Konkreter der seitens Apple geplanten Neu-Auflage des Mac Pro, die im kommenden Jahr erscheinen soll. Das war letztes Jahr. Seitdem gab es keinen neuen Mac Pro. Das soll sich heute (3.6) in der Keynote zur WWDC 2019 ändern.

Federighi und Schiller skizzieren einen modularen Mac Pro, der vom Anwender erweitert und angepasst werden kann. Eigentlich ein Traum für Pro-User, die Grafik-Karten ergänzen und Prozessor-Karten tauschen möchten, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. Nicht zu unterschätzen ist zudem das Verlangen nach internem Speicher als Zwischenlager für Projekte und dazu die Möglichkeit mehrere größere Bildschirme anzuschliessen. Die schwarze Tonne von Mac Pro (2013) hat den einen Teil der wünschenswerten Features. Die Alu-Kiste von Mac Pro (2006 bis 2012) hat den anderen Teil der angesprochenen Features. Der neue Mac Pro kommt im Herbst 2019.

Mit dem neue Mac Pro kehrt die Käsereibe zurück. Aber 2019 ist das Alu-Gehäuse nicht einfach gelocht, sondern das Design der Löcher schafft ein Gehäuse im Gehäuse, das die Luftströme im neuen Mac Pro am Prozessor vorbei leitet und gleichzeitig die Geräuschkulisse dämpft. 300 Watt Abwärme der neuen Intel Xeon Prozessoren mit bis zu 28 Kernen lassen erahnen, was ein neuer Mac Pro leisten kann. Apple präsentiert 1000 Spuren in Logic Audio und Videoschnitt in 8K in Echtzeit. Der neue Mac Pro ist 2000 Tage nach der schwarzen Tonne eine Kiste der Superlative. 12 DIMM-Steckplätze gestatten bis zu 1,5 Terabyte RAM als 2933 Megahertz ECC Speicher.

Acht PCI-Steckplätze nehmen Erweiterungskarten auf. Bis zu vier Highend-Grafikkarten mit 56 TFlops lassen sich in doppelter Breite einsetzen. Drei PCI-Plätze können mit normalen Karten bestückt werden. Ein letzter PCI-Slot führt die Standard-Schnittstellen nach Außen. Zwei Mal Thunderbolt 3, zwei Mal USB-A und ein 3,5-Millimeter-Audio sind dabei. Zusätzlich gibt es zwei Mal 10 Gigabit Ethernet und als Besonderheit vier Rollen, auf denen der Mac Pro unterm Schreibtisch bewegt werden kann. Besondere Konfigurationen für Server-Schränke werden ebenfalls im Herbst erhältlich werden.

Zum neuen Mac Pro gehört ein neues Apple Display, das auf den Namen Pro Display XDR hört und über Thunderbolt 3 am Mac angeschlossen wird. Auf einer Diagonale von 32-Zoll liefert das Display eine Retina-Auflösung von 6K, was 6016 mal 3364 Pixeln entspricht. In 10-Bit-Farbtiefe stellt das Display mehr als eine Milliarde Farben dar und ist ausgelegt für eine Leuchtkraft von 1.600 Nits im Dauerbetrieb. Der Kontrast wird mit 1 Millionen zu 1 angegeben.

Der Rahmen ist 9 Millimeter stark. Das Gehäuse nimmt an der Rückseite das Design der Kühlrippen vom Mac Pro auf. Das Display kann vom Quer-Format in das Portrait-Format gedreht werden, um zum Beispiel für Entwickler ein iPad-Display darzustellen. Am neuen Mac Pro lassen sich bis zu sechs Pro Display XDR gleichzeitig betreiben. Die Bildschirmfläche wächst dann auf bis zu 120 Megapixel. Ein Display kostet 4.999 US-Dollar zuzüglich einem Standfuss für 999 US-Dollar und soll ebenfalls ab Herbst 2019 bei Apple bestellbar werden.

In typischen Hardware-Zyklen gedacht war der neue Mac Pro seit zwei Jahren überfällig. Aber trotzdem handelt es sich beim Mac Pro nicht um ein Produkt, von dem die Zukunft von Apple abhängt. Die Zielgruppe für den Mac sind Entwickler, die für iOS und damit iPhone und iPad entwickeln. Vom Mac Pro hängt eher die Glaubwürdigkeit von Apple ab. Phil und Craig stehen bei ihren Buddies und Fans im Wort. Ein neuer Mac Pro ist keine Qi-Ladestation, die als Apple AirPower physikalische Interferenzen überlisten wollte. AirPower scheitert an der Physik. Mac Pro scheitert allenfalls an der Meta-Physik, denn das „Pro“ in vielen Apple-Produkten steht vor allem für höhere Preise. Das iPad Pro, der iMac Pro und Final Cut Pro sind die besten Beispiele und der Mac Pro ist keine Ausnahme. Das Standard-System mit 8-Kern-Intel-Xeon und 32 Gigabyte Speicher, einer 256 Gigabyte SSD und der AMD Radeon Pro 580X Grafikkarte wird 5.999 US-Dollar kosten. Das sind rund 7.200 Euro.

