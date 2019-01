15.01.2019 - 10:48 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Im Juli 2015 aktualisierte Apple die Hardware des iPod touch zuletzt. Seither befindet er sich in der sechsten Generation und wird unverändert angeboten. Laut einem aktuellen Bericht der japanischen Website Mac Otakara könnte sich dies vielleicht bald ändern. Angeblich soll Apple eine neue Hardware für den iPod entwickeln. Daneben will die Seite auch Neuigkeiten zur kommenden iPhone-Generation gehört haben.

In der vergangenen Woche wurde die CES 2019 in Las Vegas abgehalten. Dort trafen sich namenhafte Branchenvertreter und stellten neue Produkte vor. Auch Zulieferer sind oftmals zugegen. Wie die Website Mac Otakara von diesen erfahren haben will, soll Apple „vielleicht“ an einer neuen Generation des iPod touch arbeiten. Diese könnte die sechste Generation nach mehr als dreieinhalb Jahren ersetzen und die Hardware wieder auf den neuesten Stand bringen. Allerdings konnten die japanischen Kollegen keine konkreten Details oder einen zeitlichen Rahmen für die siebte Generation in Erfahrung bringen.

Wendet sich Apple von Lightning ab?

Aktuell vertraut Apple beim iPad, iPod touch, dem iPhone sowie diversen Beats-Produkten auf den Lightning-Anschluss. Am Mac sowie beim iPad Pro hat das Unternehmen hingegen schon zu USB-C gewechselt und unterstützt damit einen leistungsfähigen Branchenstandard. Auch hierzu soll Mac Otakara neue Informationen ans Licht gebracht haben, die allerdings äußerst vage erscheinen. Laut „Leuten, die daran arbeiten,“ soll Apple sich noch nicht entschieden haben, ob man schon in diesem Jahr auf USB-C setzen werde. Nachdem schon im vergangenen Jahr das iPad Pro diesen Wechsel vollzog, könnte es dieses Frühjahr auch das normale iPad treffen und damit als ´ Indikator für das kommende iPhone herhalten. Praktisch wäre es allemal, da dann MacBooks, iPad und iPhone über dasselbe Kabel geladen werden könnten.

