Neue Uhrarmbänder für die Apple Watch im Apple Store

Bei Apple gibt es mal wieder neue Uhrarmbänder und Hüllen für iPhones - diesmal für das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Im Zuge der Vorstellung des neuen MacBook Pro 16 Zoll wären die Herbstkollektion für die Apple Watch und das iPhone fast untergegangen. So befinden sich seit heute in Apples Online-Shop zum Beispiel drei neue Sportarmbänder in den Farben Granatapfel, Beryll und Khaki. In anderen Worten: Pink, Hellgrün und Oliv.

Außerdem gibt es ein neues Sportloop mit Klettverschluss in zwei Rottönen. Wer etwas mehr Geld ausgeben will, kann sich bei den neuen Hermès-Armbändern umschauen. Neben dem Double Tour "Noir/Brique/Étain Swift Leather" gibt es noch ein Single Tour Noir/Brique/Étain Swift Leather. Auch hier herrschen Herbsttöne wie Braun und Rot vor.

Für das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max hat Apple passend zu den Uhrarmbändern zwei neue Silikonhüllen in den Farben Beryll und Granatapfel im Sortiment. Khaki hat man sich offenbar gespart. Schade, das hätte uns besonders gut gefallen.

Wie gefallen euch die neuen Apple Accessoires? Kauft ihr Originalarmbänder und Hüllen oder setzt ihr lieber auf Dritthersteller? Wie sind eure Erfahrungen mit Originalen vs. Angeboten von anderen Anbietern? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels.



Produkthinweis Produkthinweis Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Aluminiumgehäuse Silber - Sportarmband Weiß 554,00€

Mehr zu diesen Themen: