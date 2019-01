(Bild: Mac Life)

Endlich ist Apple Pay auch in Deutschland verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wie Sie damit unterwegs bequem und sicher mit iPhone und Apple Watch bezahlen.

Außerdem helfen wir Ihnen entspannter zu bleiben, denn wir präsentieren die besten Apps für fokussiertes Arbeiten, Apps gegen Stress und für erholsameren Schlaf. Lernen Sie die besten To-Do-Apps kennen und welche Mediations-Apps unsere Redakteure gerne verwenden.

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und sie fahren traditionell im Januar und Februar in den Skiurlaub? Dann sollen Sie einen Blick in unsere App-Vorstellung für die Piste werfen. Dort stellen wir Ihnen die besten Apps für die Planung Ihrer nächsten Ski-Tour vor und wie Sie die coolsten Hotspots des Winters finden.

Auf zehn Seiten Apple-Watch-Spezial finden Sie außerdem alles über neue Funktionen und Apps von watchOS 5 und die neuen Gesundheitsfunktionen der Apple Watch im Detail.

Highlights

Alles zu Apple Pay in Deutschland

Die besten Ski-Apps für die Piste

Fokussiert arbeiten und Leben

Über 100 Seiten Tests und Praxis

