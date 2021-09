Neue iPhone-Wallet mit „Wo ist?“-Integration

Während des „California Streaming“-Events hat Apple neue Cases und neues Zubehör für das iPhone 13 angekündigt. Außerdem stellte das Unternehmen bei der Gelegenheit auch gleich eine neue MagSafe-Geldbörse vor, die jetzt mit der „Wo ist?“-App aufspürbar ist.

„Die neue iPhone Leder-Wallet mit MagSafe wurde mit Blick auf Stil und Funktion entworfen und ist die perfekte Lösung, um deinen Ausweis und deine Kreditkarten immer griffbereit zu haben“, schwärmt Apple vom eigenen Produkt. Das Lederportemonnaie bietet Platz für bis zu drei Karten und ist mit einem Schutzschild versehen, damit auch Kreditkarten sicher sind.

Apple weiter: „Die Wallet ist aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder gefertigt und lässt sich durch integrierte starke Magnete einfach auf der Rückseite deines iPhone andocken. Sie passt sogar auf ein Case mit MagSafe und gibt deinem iPhone einen einzigartigen Look. Bis zu drei Karten haben Platz in der Leder-Wallet, und sie ist so gemacht, dass deine Kreditkarten geschützt sind.“

Cool ist, dass du dich jetzt automatisch benachrichtigen lassen kannst, falls du es verlierst, genauer: falls sich dein iPhone von dem Leder-Wallet entfernt.

Damit die „Wo ist?“-Integration funktioniert, braucht es laut Apple natürlich das iPhone Leder-Wallet mit MagSafe selbst, sowie ein iPhone 12 oder neuer, bei dem „Wo ist?“ in iOS 15 aktiviert ist. Die Wallet verfügt dabei über keinen eigenen (Bluetooth-)Chip. Hast du sie erst einmal verloren und bist außerhalb der unmittelbaren Reichweite, kannst du sie nicht mehr direkt aufspüren, sondern dich höchstens zum letzten bekannten Standort navigieren lassen.

Das neue Leder-Wallet mit MagSafe gibt es in fünf verschiedenen Farben: Golden Brown, Dark Cherry, Sequoia Green, Midnight und Wisteria. Es ist bereits im Apple Store für 65 Euro erhältlich.