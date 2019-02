(Bild: Sony Pictures)

Leave No Trace

Der auf dem Roman „My Abandonment“ von Peter Rock aus dem Jahr 2009 basierende Coming-of-age-Film handelt von dem Kriegsvetran und Witwer Will (Ben Foster), der mit seiner 13-jährigen Tochter Tom (Thomasin McKenzie) abgeschieden von der Zivilisation in den Wäldern von Portland, Oregon, lebt. Die beiden ernähren sich von dem, was ihnen der Wald gibt und sammeln Regenwasser in einer Tonne. Als Behausung dienst ein selbst konstruiertes Zelt. Gelegentliche Ausflüge in die Stadt unternimmt Will nur, um seine Schmerzmittel illegal zu Geld zu machen.

Wills größtes Anliegen ist es, praktisch nicht existent zu sein und auch seine Tochter von Menschen fernzuhalten, was lange gelingt. Bis ein Jogger auf die beiden aufmerksam wird und die Behörden ins Spiel bringt, die den Lebenstil der beiden natürlich nicht für unterstützenswert erachten. Will wird dazu verdonnert, für einen Farmer zu arbeiten, der dafür Kost und Logis bietet. Tom, die Will bislang selbst unterrichtete, soll eine staatliche Schule besuchen.

Anders als Will, der sich mit der neuen Situation nicht anfreunden kann, wird Tom schnell klar, dass sie sich eigentlich ein abwechslungsreicheres Leben mit mehr Menschen gewünscht hat.

„Leave No Trace“ ist der dritte Film der US-amerikanischen Regisseurin und Drehbuchautorin Debra Granik, die ihren internationalen Durchbruch 2010 mit dem Thriller „Winter's Bone“ mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle schaffte.

Fazit: Einfühlsamer und vorurteilsfreier Film, der sich mit einem schwierigen Thema angemessen und berührend auseinandersetzt.

Wo anschauen? Amazon.