Seit Jahren arbeitet Zubehörhersteller eng mit Apple zusammen und hat in der Vergangenheit viel praktisches und vor allem hochwertiges Zubehör hervorgebracht. Mit Apples Einstieg in das drahtlose Laden kündigte Belkin zudem als einer der ersten Hersteller die Unterstützung an. Wie das Unternehmen nun bekanntgab, sind ab sofort drei neue drahtlose Ladegeräte der Boost-Serie im Apple Store verfügbar.