Netflix testet 3D-Audio-Unterstützung für AirPods Pro und AirPods Max

Nach einem Bericht von iPhoneSoft will Netflix Apples 3D-Raumklang für die AirPods Pro und die AirPods Max unterstützen und testet das Feature bereits intern. Die von Apple auch als Spatial-Audio bezeichnete Funktion gibt es seit iOS 14.

Netflix unterstützt bereits Raumklang, allerdings nur in der teuersten Abovariante. Das dürfte sich auch nicht ändern, wenn Apples Version Einzug hält.

In Deutschland unterstützen Apple TV+ und Disney+ 3D-Audio bei einigen Serien und Filmen, aber längst nicht bei allen.

3D-Audio ist für alle, die es zum ersten Mal ausprobieren, eine ziemlich interessante Erfahrung. Selbst wenn man den Kopf dreht, passt sich der Ton daran an. Der Klang ist so überzeugend, dass Kinder, die das System ausprobieren, oftmals nach der Schallquelle im Raum suchen – dort aber natürlich nichts vorfinden.

Apple schreibt dazu: "3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking bringt das Kinoerlebnis direkt auf Ihre AirPods Pro. Durch die Anwendung von direktionalen Audiofiltern und die subtile Anpassung der Frequenzen, die jedes Ohr empfängt, kann 3D-Audio Klänge praktisch überall im Raum platzieren und so ein immersives Surround-Sound-Erlebnis schaffen. Mithilfe des Gyroskops und des Beschleunigungssensors in Ihren AirPods Pro und Ihrem iPhone verfolgt 3D-Audio die Bewegungen Ihres Kopfes und Ihres Geräts, vergleicht die Bewegungsdaten und passt dann das Klangfeld so an, dass es auf Ihrem Gerät verankert bleibt, auch wenn sich Ihr Kopf bewegt."

