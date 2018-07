Zum ersten Mal in drei Jahren verfehlt Facebook die Erwartungen der Wall Street bei den Unternehmenskennwerten Umsatz und Wachstum der Nutzerschaft. In Nordamerika ist die Zahl der Nutzer stabil bei 185 Millionen. Weltweit kamen in den zurückliegenden drei Monaten lediglich 22 Millionen hinzu. In Europa verliert Facebook sogar Nutzer nach dem Datenskandal und der Einführung der Datenschutzgrundverordnung.