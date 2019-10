Juice Pack Access: Mehr Power für das iPhone 11 und iPhone 11 Pro

Wie schon in den letzten Jahren kündigte Mophie für die neuen iPhone-Modelle neue Cases an. Diese schützen die Smartphones nicht nur bei Stürzen oder vor Kratzern, sondern versorgen die Geräte mit frischer Energie. Laut dem Hersteller bringen die Varianten für das iPhone 11 und iPhone 11 Pro eine 2.000-mAh-Batterie mit, die eine zusätzliche Akklaufzeit von bis zu 15 Stunden bei der Audiowiedergabe ermöglichen soll. Das Mophie Juice Pack Access für das iPhone 11 Pro Max ist sogar mit einer 2.200-mAh-Batterie ausgestattet und bietet damit eine ähnliche Verlängerung der Laufzeit.

Während Apple bislang noch keine Smart Battery Cases für die neuen Modelle angekündigt hat, springt damit der Zubehörhersteller zuverlässig ein und bringt ein ebenfalls schlankes Design mit, das in den Farben Schwarz, Blush Pink und PRODUCT(RED) verfügbar ist.

Zum Design gehört auch, anders als am iPhone, auch ein USB-C-Anschluss, mit dem Sie die Batteriehülle wieder aufladen können. Alternativ dazu können Sie Ihr iPhone samt Hülle auch auf einem Qi-Ladegerät platzieren und drahtlos laden. Dabei wird stets zuerst das iPhone geladen, bevor die Akkuhülle versorgt wird. Apropos drahtlos laden: Das iPhone wird vom Juice Pack Access ebenfalls drahtlos versorgt, sodass der Lightning-Anschluss freizugänglich für anderes Zubehör bleibt.

In den USA ist das Zubehör ab sofort verfügbar und wird auch langsam in Deutschland ausgerollt, sodass Sie das Mophie Juice Pack Access in Kürze auch bei Amazon und Co. für einen Preis von rund 100 Euro erwerben können.

