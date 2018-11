18.11.2018 - 09:55 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Thunderbolt 3 Dock (Bild: OWC)

Der Zubehörhersteller OWC hat ein Dock mit 14 Anschlüssen für den Mac vorgestellt, mit dem Nutzer des MacBook Pro und MacBook Air sowie des Mac mini zahlreiche Geräte an ihre Hardware anschließen können.

Die Dockingstation von OWC (Other World Computing) hat es in sich - genau 14 Anschlüsse sind in der Box verbaut, die mit einem einzigen Thunderbolt-3-Kabel mit dem Rechner verbunden werden kann.

Die Box trägt lediglich den Namen „Thunderbolt 3 Dock“ und ist ein Update der bereits im letzten Jahr vorgestellten Dockingstation, die nun mit 14 Ports ausgerüstet ist.

Dazu gehören zwei Thunderbolt-3-Ports, fünf USB-A-Ports (5 GBit/s), einen USB-C-3.1-Gen-2-Anschluss (8 GBit/s), ein Audioanschluss sowie einen S/PDIF-Anschluss, Gigabit-Ethernet, Mini-DisplayPort und ein Kartenleser für MicroSD und SD-Speicherkarten. Alles ist dann aber doch nicht an Bord. So vermissen wir einen HDMI-Anschluss.

Wer will, kann an die Dockingstation bis zu fünf weitere Thunderbolt-Geräte anstecken. Dazu zählen auch zwei 4K-Displays oder ein 5K-Display.

Denkbar ist auch, an das Gerät ein Notebook anzuschließen, dass dann mit 85 Watt geladen wird.

Das Thunderbolt-3-Dock von OWC muss deshalb mit einem eigenen Netzteil mit Strom versorgt werden. Das ist meistens die Achillesferse derartiger Geräte, denn dadurch kann man eben nicht einfach mal die Box mitnehmen sondern trägt auch noch das Netzteil mit sich herum.

Das OWC Thunderbolt-3-Dock dürfte zudem eine der teuersten Dockingstationen überhaupt sein - der US-Hersteller will dafür 300 US-Dollar. Der Kauf erfolgt aktuell noch über den Onlineshop des Herstellers, wobei neben einer silberfarbenen auch noch eine graue Version angeboten wird, die dem Spacegrey von Apple entsprechen soll.

