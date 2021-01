Monica Lozano: Diese Frau mischt ab sofort ganz oben bei Apple mit

Nachdem der ehemalige Disney-CEO Bob Iger Apples Verwaltungsrat aus Wettbewerbsgründen verlassen hat, ist nun eine Nachfolgerin gefunden. Mit Monica Lozano holt das Unternehmen nun die weitreichende Führungserfahrung im öffentlichen und privaten Sektor an Bord des Mutterschiffs.

Hierzulande dürfte Monica Lozano kaum jemanden ein Begriff sein, aber in den USA war sie 30 Jahre für La Opionión tätig. Bei der größten spanischen Zeitung der USA war sie unter anderem als Redakteurin und später auch als Verlegerin eingespannt und hatte damit tiefe Einblicke in die Medien. Sie arbeitete sich bis in die Führungsetage der Muttergesellschaft ImpreMedia hoch und begleitete dort die Rolle des CEO und Vorstandsvorsitzenden.

Laut Apple-CEO Tim Cook ist sie eine wirkliche Bereicherung für Apple, da sie als Wegbereiterin gilt und Werte verkörpert, die Apple beim Wachstum und Innovieren helfen soll. Gleichermaßen zeigt sich auch Apples Vorstandschef Dr. Arthur D. Levinson angetan von Monica Lozano, die nach der langen Suche positiven Einfluss auf den Verwaltungsrat sowie Apples als Ganzes haben wird.

“I’ve always admired Apple’s commitment to the notion that technology, at its best, should empower all people to improve their lives and build a better world,” said Lozano. “I look forward to working with Tim, Art, and the other board members to help Apple carry those values forward and build on a rich and productive history.”