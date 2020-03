Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen soll Pflicht werden

Der IT-Branchenverband Bitkom fordert wegen der Coronakrise und der Gefahr, dass sich Beschäftigte im Einzelhandel bei Kunden anstecken, dass in allen Geschäften kontaktloses Bezahlen eingeführt wird. So müssten zum Beispiel auch keine Pins mehr auf Tastaturen eingetippt werden, die von zahlreichen Menschen berührt werden.

„Kontaktloses Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch ist heute in sehr vielen Geschäften, Tankstellen und Verkaufsstellen problemlos möglich. Dabei muss der Kunde nur sein Gerät berühren, der Verkäufer kommt damit überhaupt nicht in Kontakt. Das sorgt auf jeden Fall für zusätzliche Sicherheit und reduziert eventuelle Infektionsrisiken“, erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Kontaktloses Bezahlen per Debit- oder Kreditkarte kann bei Beträgen bis 25 Euro ebenfalls kontaktlos stattfinden. Bei höheren Beträgen muss der Kunde sich allerdings authentifizieren, was durch die PIN-Eingabe auf dem Gerät an der Kasse oder per Unterschrift stattfinden muss. Eine alternative sind Bezahlsysteme wie Apple Pay. Hier wird gar kein Berühren des Lesegerätes mehr nötig, da die Authentifizierung am Endgerät des Nutzers stattfindet. Derzeit ist Apple Pay aber nur mit Kreditkarten möglich, die nicht in jedem Geschäft akzeptiert werden.

Bitkom sieht nun die Chance, dass die Forderung nach einer elektronische Bezahlmöglichkeit gesetzlich vorgeschrieben wird.

