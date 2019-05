17.05.2019 - 17:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



17.05.2019 - 17:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Microsoft kündigte lange an, dass man mit Minecraft größere Pläne verfolgt. Nun stellte man mit Minecraft Earth das nächste große Projekt für iOS und Android vor. Der AR-Titel soll die Grenzen zwischen der realen Welt und der Blöckchen-Welt aus Minecraft verschmelzen und ähnlich wie Pokémon Go die Spieler zum Rausgehen und Entdecken motivieren. Eine erste Beta dazu plant das Unternehmen für diesen Sommer.

Mit Pokémon Go gelang Niantic vor wenigen Jahren ein großer Erfolg. Anders als der AR-Klassiker setzt Microsoft bei Minecraft Earth auf ein stetiges Miteinander der Spieler – ähnlich wie am Computer oder auf den Konsolen. Man möchte „das Minecraft-Universum in unser Universum“ bringen und unsere Welt in eine Minecraft-Welt verwandeln. Dazu setzt Microsoft auf Daten aus OpenStreetMap und kann etwa direkt bei Ihnen vor der Wohnung ein spannendes Abenteuer generieren. Erfüllen Sie dort zufällige Aufgaben oder kämpfen Sie gegen die verschiedenen Minecraft-Monster.

Vor allem, wenn Sie mit mehreren Freunden zusammenspielen, verspricht der kommende AR-Titel eine Menge Spaß. Bewegen Sie sich gleichzeitig in der gleichen Welt, in der alle Ihre Bauten an exakt derselben Stelle stehen und kooperieren Sie bei Kämpfen gegen die Monster sowie beim Bau neuer Kreationen.

Die Website The Verge konnte einen ersten Blick auf Minecraft Earth werfen und zeigt sich erstaunt. Laut den Testern passiert alles in Echtzeit, sodass Sie mit anderen Spielern Block für Block bauen können. Sie können sich sogar anderen Spielern real in den Weg stellen, sodass diese beispielsweise Ihr Minecraft-Schaf nicht verletzen können. Da eine Beta erst in diesem Sommer erscheinen soll und man sich noch über die Einzelheiten zu Mikrotransaktionen oder ähnlichem unklar ist, könnte die WWDC neue Informationen mit sich bringen. Der Website zufolge ist Minecraft Earth schon jetzt „die beste Demonstration der erweiterten Realität auf dem iPhone“, die die Redakteure je gesehen haben.

Anzeige