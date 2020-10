Microsoft Office für das iPad mit Maus- und Trackpad-Unterstützung

Mühselig in Office-Dateien mit dem Finger navigieren ist jetzt vorbei - wenn man ein iPad besitzt, auf dem die Microsoft-Office-Suite läuft. Durch ein Update kann nun die Word-, PowerPoint- und Excel-App auf dem Tablet per Trackpad und Maus gesteuert werden. Nun gibt es nur noch wenige Gründe, auf das iPad als günstigen und vor allem sehr lange laufenden Notebook-Ersatz zu verzichten. So läuft weder VBA auf dem iPad noch kann der Anwender alle Excel-Funktionen nutzen, die es auf dem Desktop gibt.

Was bedeutet das konkret?

Anwender können die Office-Programme künftig mit Cursor und Maus bedienen. Das macht zum Beispiel das Ansteuern von Tabellenzellen leichter oder auch das Markieren von Textstellen oder das Skalieren von Grafiken in Powerpoint. Das dürfte in vielen Fällen schneller funktionieren als mit dem Finger auf dem Display herumzutippen.

Microsoft hat außerdem das Layout der Menüs für Word, Excel und PowerPoint geändert und eine Multifunktionsleiste eingebaut. Dies soll für mehr Übersicht und Ähnlichkeit zu den Desktop-Versionen des Office-Pakets führen.

Noch ist das Update nicht für jeden Anwender in iPadOS sichtbar - aber keine Sorge, es wird auch zu dir kommen. Für die Nutzung ist ein Abo von Microsoft 365 erforderlich. Das Paket kostet 69 Euro pro Jahr oder 7 Euro monatlich.

