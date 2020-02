Microsoft Office App kombiniert Word, Excel und PowerPoint

Die neue Office-App ist jetzt allgemein für Android und iOS verfügbar, teilte Microsoft mit, nachdem vorher ein Betatest erfolgreich absolviert wurde. Die App kombiniert Word, Excel und PowerPoint in einer einzigen Anwendung und führt neue Funktionen ein, die es in den Einzel-Apps nicht gibt.

Die neue App erfordert weit weniger Speicherplatz auf dem Smartphone als die Installation einzelner Anwendungen, wobei praktisch alle Funktionen der bestehenden mobilen Anwendungen, die die Benutzer bereits kennen und nutzen, beibehalten werden.

Microsoft hat zudem ein paar neue Funktionen eingebaut, die sich im Startbereich der App verbergen. So gibt es eine OCR-Funktion für die Konvertierung von Fotos in bearbeitbare Word- und Excel-Dokumente, dem Scannen von PDFs und der Erfassung von Whiteboards.

Außerdem gibt es eine Funktion zum Erstellen von kurzen Notizen, dem Signieren von PDFs, dem Scannen von QR-Codes und der Übertragung von Dateien zwischen Geräten.

Seit der öffentlichen Beta hat Microsoft mehrere Verbesserungen vorgenommen, wie z.B. die Unterstützung für Speicherdienste von Drittanbietern wie Box, Dropbox, Google Drive und iCloud. Außerdem gibt es Vorlagen zur Erstellung neuer Dokumente.

Eine iPad-Version gibt es noch nicht. Die soll in den nächsten Wochen folgen. Auch weitere Features will Microsoft einbauen: So soll eine Diktierfunktion folgen, eine sogenannte Excel Cards View zum Bearbeiten von Zeilen in einem Kartenformat und eine Funktion, mit der automatisch Präsentationen aus Gliederungen erstellt werden können.

