Mit Mesh heben Sie ihr Heimnetzwerk auf ein neues Level an Reichweite. Wir stellen Ihnen fünf verschiedene Systeme vor, die wir auch getestet haben. Zwar haben wir mit dem Velop von Linksys einen Favoriten auserkoren, doch die übrigen Systeme sind so schlecht nicht, falls Sie zum Beispiel besser in Ihr Budget passen.

Keine Frage: Mesh-Netzwerke sind im Moment in aller Munde. Dabei handelt es sich aber nicht um einen reinen Marketing-Hype, sondern stellt eine echte Veränderung in der Funktionsweise von Netzwerken dar, die für einen großen Unterschied in Bezug auf Abdeckung und Geschwindigkeit sorgt.

Mesh-Networking ist ein ziemlich einfaches Konzept. Anstatt sich auf einen zentralen Router zu verlassen, der schwierig zu erweitern ist, verwendet Mesh einzelne Knoten, von denen jeder ein Signal mit den anderen über einen so genannten Backhaul-Kanal teilt. Fügen Sie einen neuen Knoten zu Ihrem Mesh-Netzwerk hinzu, schließt er sich automatisch dem bereits bestehenden Kanal an. Solange einer Ihrer Knoten nah genug ist, um mit ihm zu kommunizieren, wird Ihr Netzwerk so erweitert.

Jeder Knoten in der Reihe verfügt in der Regel über eigene leistungsstarke WLAN-Antennen und kümmert sich um seinen eigenen kleinen Bereich. Ihr Mac, Ihr iPhone und Ihre anderen Geräte verbinden sich einfach und automatisch mit dem Knoten mit der höchsten Signalstärke. Verändern Sie Ihren Standort und ein anderer Knoten verfügt über ein besseres Signal, verbinden sich Ihre Geräte nahtlos mit diesem Knoten. Sie müssen sich um nichts kümmern.

Allerdings gibt es einige Nachteile. Ein eigenständiger Router muss keine Kommunikation zwischen einzelnen Knoten durchführen, so dass Sie mit einem Mesh-Netzwerk etwas mehr Verzögerung in Kauf nehmen müssen. Da Sie statt einem nun mehrere Geräte anschließen, fällt Ihre Stromrechnung geringfügig höher aus. Und die Anschaffungskosten sind ebenfalls erhöht, da Sie im Wesentlichen eine Reihe von Routern auf einmal kaufen.

So haben wir getestet Um den Test fair zu gestalten, richten wir zwei Knoten pro System an passenden Positionen in einem dreigeschossigen Haus ein. Ein Knoten wird in der Nähe des Eingangsbereichs platziert, um die WLAN-Abdeckung im Freien zu testen. Die Signalstärke wird dann an vordefinierten Punkten getestet. Jedes System wird mit der jeweils zugehörigen iOS-App eingerichtet und konfiguriert.

Was Sie vorm Start wissen müssen Die Größe : Brauchen Sie wirklich ein Mesh-Netzwerk? Wenn Sie in einer kleinen Wohnung wohnen, ist die Antwort wahrscheinlich nein. Mesh-Netzwerke eignen sich am besten für größere Häuser oder solche, die aus besonders dichten Materialien bestehen.

: Brauchen Sie wirklich ein Mesh-Netzwerk? Wenn Sie in einer kleinen Wohnung wohnen, ist die Antwort wahrscheinlich nein. Mesh-Netzwerke eignen sich am besten für größere Häuser oder solche, die aus besonders dichten Materialien bestehen. Wie viele Knoten? Wie viele Knoten benötigen Sie denn eigentlich? Werfen Sie einen Blick in die Spezifikationen eines Mesh-Netzwerks. Dort wird in der Regel ein empfohlener Bereich pro Knoten aufgelistet. Vergleichen Sie diese Angaben mit den Abmessungen Ihres Hauses.

Wie viele Knoten benötigen Sie denn eigentlich? Werfen Sie einen Blick in die Spezifikationen eines Mesh-Netzwerks. Dort wird in der Regel ein empfohlener Bereich pro Knoten aufgelistet. Vergleichen Sie diese Angaben mit den Abmessungen Ihres Hauses. Bisherige Hardware : Falls Ihr Router derzeit gut funktioniert, springen Sie nicht auf den Mesh-Zug auf. Mesh-Netzwerke arbeiten effizient, bieten aber keinen großen Geschwindigkeitsschub.

: Falls Ihr Router derzeit gut funktioniert, springen Sie nicht auf den Mesh-Zug auf. Mesh-Netzwerke arbeiten effizient, bieten aber keinen großen Geschwindigkeitsschub. Verfügbare Steckdosen : Ihre Knoten müssen jeweils mit Strom versorgt werden, daher müssen sie in der Nähe einer Steckdose platziert werden. Mesh-Knoten sind im Allgemeinen ziemlich flexibel, was ihren Standort betrifft, doch ohne Strom geht es nicht.

: Ihre Knoten müssen jeweils mit Strom versorgt werden, daher müssen sie in der Nähe einer Steckdose platziert werden. Mesh-Knoten sind im Allgemeinen ziemlich flexibel, was ihren Standort betrifft, doch ohne Strom geht es nicht. Günstigere Option: Alles wegzuwerfen und Ihre Geräte durch ein Mesh-Netzwerk zu ersetzen, wird sicherlich Ergebnisse bringen, aber ein WLAN-Repeater könnte alles sein, was Sie brauchen, um Funklöcher zu beseitigen. Denken Sie also vor dem Umstieg auch darüber nach.

Test 1: Verbindung

Wie schwierig ist die Einrichtung?Der Einrichtungsprozess funktioniert bei Mesh-Systemen in der Regel sehr gut. Keines der getesteten Produkte ist besonders schwer zu verbinden. Einige benötigen etwas mehr Zuwendung als andere, aber die Unterschiede sind nicht groß. Velop von Linksys ist allerdings eines der elegantesten Systeme, die wir je gesehen haben – Sie schließen es an, öffnen die App, und nach ein paar Minuten ist alles automatisch eingerichtet. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern.

Bei Google hingegen können die ersten Schritte eine Weile dauern, aber das Hinzufügen zusätzlicher Knoten ist dafür sehr unkompliziert. Der Deco, Orbi und Multy X verwenden Bluetooth, um die erste Verbindung herzustellen, was die Sache vereinfacht. Einzig der Multy X versuchte eine Stunde lang eine Verbindung herzustellen, was dann aber erst nach dem Zurücksetzen gelang.

Test 2: Leistung

Die Suche nach dem besten Signal: Leistung ist nicht immer alles, das zeigt unser Test. Während Googles AC1200-Funksysteme im Vergleich zu den AC3000-Kombinationen der Multy- und Orbi-Knoten zwar schwach aussehen mögen, gibt es z.B. beim Laden von 4K-Videos keinen großen Geschwindigkeitsunterschied im Netzwerk. Googles Programmierung und Lastausgleich sind erstklassig, aber die geringere Leistung führt zu einer leichten Einschränkung in der Reichweite.

Zyxels insgesamt neun Antennen ermöglichen dem Multy X wiederum tadellose Leistung und eine große Reichweite. Und mit Velop erreicht Ihr Netzwerk ungeahnte Geschwindigkeiten, wenn es mit der WLAN-Karte eines modernen Macs verbunden ist. Doch selbst der etwas schwächere TP-Link Deco ist kraftvoll genug, um größere Häuser abzudecken.

Test 3: Funktionen

Wie viele LAN-Anschlüsse gibt es zum Beispiel? Das Orbi-System von Netgear verfügt über ein Art Hauptknoten, der das Routing verwaltet und Satellitenknoten, die mit diesem kommunizieren. Bei den restlichen Systemen können Sie jeden beliebigen Knoten an Ihr Modem anschließen, einen Hauptknoten gibt es dort nicht. Bedenken sollten Sie, dass Sie generell den Zugriff auf die LAN-Anschlüsse verlieren, die Sie möglicherweise bereits an Ihren aktuellen Router in Verwendung haben. Das kann eine kleine Neuorganisation Ihres Netzwerks erforderlich machen, insbesondere wenn Sie darüber einen Smart Hub oder einen Netzwerkdrucker betreiben. Zum Glück besitzen alle Knoten aller Systeme mindestens einen LAN-Anschluss für solche Geräte. Realistisch gesehen ist kein Mesh-Netzwerk besonders komplex, es lohnt sich jedoch, die technischen Details zu kennen.

Test 4: Sicherheit/Apps

Weit mehr als nur Statistiken: Mesh-Systeme werden im Allgemeinen per App eingerichtet und gesteuert und bieten Ihnen Zugriff auf viele nützliche Funktionen. Dabei gibt es weit mehr zu entdecken, als nur ein paar Statistiken. Die Deco-App von TP-Link z.B. ermöglicht einen netzwerkweiten Antivirenschutz, der Ihnen noch mehr Sicherheit bieten soll, und die optionale Kindersicherung ist bei allen, außer dem Orbi Pro, eine integrierte Funktion. Die Anwendung von TP-Link ist etwas verwirrender als die anderen, während die gut gestaltete App von Zyxel einen praktischen Zugang zu den Sicherheitsfunktionen bietet. Google und Linksys glänzen in dieser Kategorie mit einer exzellenten und schönen App. Beide bieten weder eine große Tiefe noch Kontrolle, aber für die vom Prinzip her schon sehr einfach einzurichtenden Mesh-Netzwerke sind sie umfassend genug.

Der Gewinner: Linksys Velop

Super schnell und einfache Bedienung: Linksys’ Velop ist, was uns betrifft, das führende Heimnetzwerk auf dem Markt – kein Wunder, dass Apple damit begonnen hat, es über seine eigene Stores zu verkaufen. Die einzelnen Knoten sind elegant und benötigen nicht zu viel Platz, der Einrichtungsprozess ist kinderleicht, und die App ist trotz relativ weniger Bedienelemente perfekt für das, was Velop erreichen will: völlige Einfachheit. Das System schafft es auch, den eigentlich für Büros gedachten Orbi Pro in Bezug auf Reichweite und Leistung zu übertreffen und alles zu bewältigen, was wir den Geräten zumuten.

Das heißt nicht, dass Velop ohne Fehler ist. Der relative Mangel an LAN-Ports kann ein Problem sein, wenn Sie Ihre Smart Home Bridges lieber an einem Ort halten möchten, obwohl ein billiger Ethernet-Hub dieses Problem im Handumdrehen lösen würde. Während wir das Aussehen der einzelnen Knoten lieben, gelingt es vielen seiner Konkurrenten, weniger auffällig zu sein. Es gibt auch billigere Mesh-Netzwerke und, wie unser Endergebnis unten zeigt, gibt es überraschend wenig zu verlieren, wenn man weniger investiert.

