iPhone XS Max zu groß für kleine Hände? Smartphones werden immer größer – nicht zuletzt auch das iPhone. Besonders Frauen beklagen in den sozialen Onlinenetzwerken, dass die Geräte nicht mehr in die Hand passen. Sogar zu gesundheitlichen Beschwerden durch die große Spreizung der Hand sei es laut Nutzern bereits gekommen. Wir drückten das iPhone XS Max einigen weiblichen Verlagsmitarbeiter in die Hand – die zu einem recht eindeutigen Urteil kamen.