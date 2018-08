02.08.2018 - 18:39 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



02.08.2018 Matthias Parthesius

HomePod Lautsprecher-System von Apple

In den USA schätzen Marktforscher von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) den Marktanteil des Apple HomePod auf 6 Prozent. Rund 3 Millionen smarte Siri-Lautsprecher soll Apple bisher verkauft haben. Das ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert, denn der Smartspeaker von Apple kam erst nach dem Google Home und nach dem Echo von Amazon und teurer ist der Lautsprecher mit Siri-Integration auch noch.

Laut CIRP hält Amazon einen Marktanteil von 70 Prozent. Google kommt auf 24 Prozent und Apple bereits auf sechs Prozent. Zumal HomePod erst im Februar erhältlich wurde, was immerhin fast drei Jahre nach der Verfügbarkeit der Wettbewerber erfolgte. Zudem ist der HomePod mit 349 US-Dollar mehr als doppelt so teuer wie ein Google Home und drei mal so teuer wie Amazon Echo.

