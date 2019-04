MacBook Air gegrillt (Bild: Alistair Wooldrige)

Warum man sein MacBook nicht in den Backofen stecken sollte… Manchem Gerät tut es ganz gut, ein bisschen im Backofen oder der Mikrowelle zu verbringen. Aber eigentlich sollten dies nur die Platinen sein und die Temperaturen nicht zu hoch. So wird gebrochenen Lötstellen mitunter wieder neues Leben eingehaucht. Gerade aber moderne Hardware ist sehr komplex aufgebaut und sollte tunlichst nicht auf diese Weise „repariert“ werden. Was passiert, wenn Sie es doch tun, beschreibt ein Experiment mit einem MacBook Air, das Alistair Wooldrige unternahm.

Kennen Sie Dr. Google?

Haben Sie schon mal von der Fachberatung in allen Lebenslagen, Dr. Google, gehört? Er ersetzt mitunter den Anwalt, den Mediziner oder den Handwerker. Ein YouTube-Video hier, ein Blogbeitrag da und diverse Foreneinträge dort geben umfassend Auskunft und machen den Nutzer klüger als zuvor.

Aber explizites Wissen lässt sich nicht von jedermann und nicht in jedem Fall sofort in Können umwandeln. Bloß weil Sie ein Video sehen, wie man eine Wand verfliest, heißt das nicht automatisch, dass Sie das dann auch können. Es gibt gute und schlechte Ratgeber und es gibt aber auch „natürlicherweise“ sehr viele Situationen, in denen Sie Lehrgeld zahlen. Das gehört dazu. Denn nur Übung macht den Meister.

MacBook Air aus 2014 im Ofen

Alistair Wooldrige jedenfalls beschreibt sehr schön, wie er Lehrgeld zahlte, weil er sein MacBook Air aus dem Jahr 2014 nicht außerhalb der Garantiezeit zu Apple bringen wollte. Es ließ sich nicht mehr starten und bei der Internetrecherche kam Wooldrige von Stöckchen auf Steinchen. Er probierte „Diverses“ aus (NVRAM und SMC zurücksetzen, die Batterie über Nacht abstecken, alle Anschlüsse an der Hauptplatine abstecken, und andere mehr). Als das aber nicht half, wollte er sein MacBook Air in den Ofen packen.

Das Ende vom Lied? Er baute die Hauptplatine aus und nutzte einen Partygrill, dessen Temperatur er sogar „höher“ einstellte, als vorgeschlagen, um „auf Nummer sicher“ zu gehen. Es dauerte keine 30 Sekunden als es Geräusche gab, vom Zubodenfallen von Widerständen und anderen Komponenten. Sein „Erfahrungsbericht“ ähnelt mehr einem Schadens- bzw. Unfallbericht. Er dokumentiert mit vielen Fotos welche Widerstände und Anschlüsse nicht mehr fest auf der Platine stecken.

Anzeige