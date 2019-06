Die neue Musik-App in macOS Catalina (Bild: Apple)

Das Ende von iTunes: Film- und Musik-Einkäufe gehen natürlich nicht verloren. Sie können im kommenden macOS 10.15 alias Catalina trotzdem weiterhin Filme und Musik einkaufen und diese auch verwalten, und dass, obwohl es iTunes „so“ nicht mehr geben wird, wie wir es die letzten 18 Jahre kannten. Das ändert nichts daran, dass Apple sich trotz zunehmendem Streamingangebots nicht aus dem Verkauf von elektronischen Medien zurückziehen wird.

Falls Sie sich schon Sorgen gemacht haben sollten, wollen wir diese nun entkräften. Denn unmittelbar nach der Eröffnungspräsentation zur Worldwide Developers Conference 2019 geisterten Mutmaßungen durch die sozialen Netzwerke, Apple könne am Ende des Tages Tabula rasa machen. Doch so weit kommt es nicht.

Apple bietet neue Apps

Den einzigen Schritt, den Apple getan hat, ist aus einer Anlaufstelle für Medienkonsum am Mac mehrere zu machen, so wie es zuvor schon auf dem iPhone und iPad der Fall war. Wenn Sie in Zukunft Filme und Serien suchen, sind Sie bei der TV-App gut bedient. Wenn Sie hingegen nach Musik suchen, sind Sie bei der gleichnamigen Musik-App richtig. Und weil Podcasts ein ganz „eigenes“ Genre darstellen, spendiert Apple auch für diese „Art“ eine eigene App am Mac.

Statt eines iTunes-Ordners, in dem sich Ihre Mediathek befand, finden Sie in Zukunft verschiedene Ordner mit unterschiedlichen Medieninhalten. Sie müssen sich dann an die neuen Namen gewöhnen – mehr nicht.

Ordner für Mediatheken bekommen neue Namen (Bild: Screenshot, AppleInsider)

Bedienung bekannt

Darüber hinaus müssen Sie sich vermutlich nicht großartig eingewöhnen, bei der Bedienung der Apps. Denn diese ähneln iTunes stark und bieten erkennbare Muster bei Navigation und Funktionsvielfalt.

Weder löscht Apple Ihre bereits vorhandenen Medien – es sortiert Sie nur um –, noch müssen Sie auf liebgewonnene Funktionen wie „Home Sharing“ verzichten. Denn Sie können weiterhin Medien von einem Mac lokal im Netzwerk mit anderen Geräten teilen, ohne Internet und ohne „Streaming“. Und falls Sie nach wie vor CDs kaufen und diese digitalisieren möchten, räumt Ihnen die Musik-App Ihnen auch diese Möglichkeit ein.

Alte Inhalte sind weiterhin vorhanden (Bild: Screenshot, AppleInsider)

