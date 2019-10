14.10.2019 - 12:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor gut einer Woche erschien als letztes der neuen Apple-Betriebssystem auch macOS Catalina für den Mac. Allerdings verlief der Start nicht reibungslos. Neben Problemen mit Catalyst-Apps und kleineren Bugs hat sich ein Fehler eingeschlichen, der in Apples Mail-App zu einem Datenverlust führen kann. Darüber aktuell der Entwickler Michael Tsai in einem Blogpost und warnt vor dem Update auf macOS Catalina 10.15.0 (Build 19A583).

Bereits bei iOS 13 und iPadOS gab es anfänglich Probleme, sodass Apple innerhalb kürzester Zeit die Versionen 13.1, 13.1.1 und kurz darauf auch schon iOS 13.1.2 freigab. Bei macOS Catalina sind zwar ebenfalls Fehler vorhanden, aber hier dauert der Updatezyklus etwas länger. Der EagleFiler-Entwickler Michael Tsai warnt daher derzeit vor der Aktualisierung auf das neue Betriebssystem, da ihm zufolge ein Datenverlust in der Mail-App drohen kann.

Durch das Update wird die Datenbank nochmal neu aufgebaut. Auch wenn der Prozess als erfolgreich abgeschlossen angezeigt wird, kann es durchaus vorkommen, dass nur die Überschriften angezeigt werden, während der Inhalt der Mail fehlt. Das Problem soll vor allem auftreten, wenn E-Mails zwischen Postfächer verschoben werden. Die E-Mails können dabei teilweise oder gänzlich verschwinden. Laut Tsai bemerken viele Nutzer das Problem nicht sofort, da man erst eine solche betroffene E-Mail öffnen muss.

Wir und auch der Entwickler empfehlen daher, vor jedem größerem Update ein Backup der Daten anzulegen, um gegebenenfalls fehlende E-Mails wiederherstellen zu können. Interessanterweise sagt Apples Support-Team, dass dies für Mail nicht ohne Weiteres möglich sei. Tsai zufolge ist dies jedoch nicht so und man kann in der Menüleiste via „Ablage > Postfächer importieren“ betroffene Postfächer einfach wieder importieren.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, ob es sich um einen Fehler in macOS Catalina handelt oder ob das Problem auf den Mail-Servern zu suchen ist.

