macOS-10.16-Wunschzettel: So könnte Apple den Mac noch besser machen

Es ist kurios. Während das neue iPhone jährlich durch zahlreiche Leaks noch lange vor der offiziellen Präsentation im Rampenlicht steht, ist über neue Macs nur selten etwas bekannt. Gleiches gilt auch für iOS und macOS. Bereits im Frühjahr 2020 kamen zahlreiche Details zu iOS 14 ans Licht, während über das neue Betriebssystem für den Mac kaum Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind.

macOS ist stets eine Überraschung für alle

iOS bietet in der Regel die aufregenderen neuen Funktionen, wobei Apple mit macOS Mojave und Catalina zuletzt auch am Mac überraschte. So führte man in Mojave überraschend einen Dark Mode ein, obwohl ihn die Nutzer viel lieber zuerst auf dem iPhone und iPad gesehen hätten. Außerdem portierte man erstmals App von iOS auf den Mac. Den Anfang machten dabei die Home-App, die Aktien-App sowie die Sprachmemos-App.

Erst mit macOS Catalina gab Apple dann die notwendigen Werkzeuge für die Portierung auch für Entwickler frei, sodass diese vergleichsweise einfach iPad-Anwendungen auf den Mac bringen können. Mindestens genauso interessant war jedoch Sidecar, das das iPad zum Zweitbildschirm für den Mac machte. Apps wie Duet wurden dadurch weitestgehend überflüssig. Ein weiteres Highlight war dann aber die Auflösung von iTunes, welches fast 20 Jahre die Medien der Nutzer verwaltet und erstmals digitale Musikkäufe erlaubte. Am Mac kann Apple also noch immer überraschen und 2020 wird aufgrund ausgebliebener Leaks diese Tradition fortsetzen.

Während Apple natürlich nicht immer nur große neue Funktionen einführt, sondern auch zahlreiche Detailverbesserungen plant, bleibt es spannend. Wir haben uns daher einige Gedanken gemacht und überlegt, wie Apple das noch namenlose macOS 10.16 bereichern könnte.

