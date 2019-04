20.04.2019 - 13:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Wenn Apple im Sommer 2019 das neue macOS 10.15 vorstellt, sollen eine ganze Reihe von Funktionen, die bisher iOS-Nutzern vorbehalten waren, auch in die Desktop-Welt Einzug halten. So sollen sowohl die Siri-Kurzbefehle als auch die Funktion Bildschirmzeit auch unter macOS 10.15 verfügbar sein.

Apple soll mit macOS 10.15 nichts weniger als die Verbindung zwischen iOS und dem Desktop planen. Zwar werden beide weiterhin eigenständige Betriebssysteme sein, doch allein schon das Project Marzipan, mit dem iOS-Apps leichter auf macOS portiert werden können, dürfte einen großen Anteil daran haben, dass die beiden Betriebssystemwelten näher aneinander rücken.

So soll es nach einem Bericht von 9to5Mac auch mit Funktionen sein, die iOS bisher exklusiv hatte. Apple will dem Bericht nach, der sich auf Aussagen von Entwicklern stützt, die mit der macOS-Entwicklung zu tun haben, zum Beispiel die Siri-Kurzbefehle auf die Mac-Plattform bringen. Damit können Nutzer einerseits ihren Mac mit Stimmbefehlen automatisieren und Apps ansteuern, die sonst mit mehreren Mausklicks bedient werden müssten und sich andererseits klarer vor Augen führen, was sie so lange am Computer gemacht haben.

Die Siri-Kurzbefehle kamen erst mit iOS 12 zum iPhone und iPad und basieren auf der App Workflow, deren Entwickler schon die nötige konzeptionelle Vorarbeit geleistet haben. Nach dem Bericht von 9to5Mac sind nur Marzipan-Apps mit den Kurzbefehlen kompatibel, was zumindest am Anfang ihren Einsatz stark einschränken wird. Zudem wird sich zeigen, ob Nutzer mit ihrem Mac sprechen wollen. Im Büroumfeld ist so etwas kaum vorstellbar.

macOS 10.15 wird vermutlich auf dem WWDC 2019 am 3. Juni 2019 vorgestellt, dann in eine längere Betaphase gehen und im Herbst 2019 in der finalen Version auf den Markt kommen.

