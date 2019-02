13.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



13.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Bildschirmzeit-Funktion ist eines der neuen Funktionen in iOS 12, das uns helfen sollte, die Zeit zu überwachen, die wir mit unseren iPhones verbringen. Scheinbar bringt es aber überhaupt nichts, sich hier Grenzen zu setzen.

Die Reduzierung der Bildschirmzeit und andere Ansätze zur sogenannten digitalen Entgiftung (digital detox) scheinen nicht sehr effektiv zu sein und Apples Maßnahmen laufen wohl ins Leere, wie eine Umfrage unter mehr als tausend Personen zeigt.

Die meisten Befragten gaben an, dass sie ihre Bildschirmzeit regelmäßig anpassen oder Geräte har aus ihrem Leben zeitweilig ausschließen. Aber 54 Prozent gaben an, dass die Selbstbeschränkung, insbesondere bei Smartphones und anderen elektronischen Geräten, nicht dazu führt, dass sie weniger Zeit mit ihren Geräten verbrachten, oder sie waren sich nicht sicher, ob es diesen Effekt hatte. Darüber hinaus gab jeder dritte Befragte an, dass seine Nutzung entweder zugenommen hat, als er sein Gerät wieder in Betrieb nahm, oder dass es keine positive Wirkung hatte, die Zeit zu reduzieren.

Die Befragten versuchten, ihre Bildschirmzeit zu begrenzen, indem sie die Anzahl der erhaltenen Benachrichtigungen reduzierten (46 Prozent), ihre Smartphones auf die "Bitte nicht stören"-Einstellung setzten (44 Prozent), "Kein Telefon“-Zeiten einführten (38 Prozent) und ihre Geräte für eine bestimmte Zeit ausschalteten (37 Prozent). Dies geschah, obwohl fast ein Drittel von ihnen der Meinung war, dass die Reduzierung der Bildschirmzeit wichtig ist.

Laut der Umfrage von Mojo Vision sind 31 Prozent der Menschen besorgt, dass die Technologie unsere Fähigkeit, miteinander in Kontakt zu treten, negativ beeinflusst. Das Problem, so die Befragten, sei, dass wir so sehr auf Technik angewiesen seien, dass eine deutliche Reduzierung unserer Nutzung nicht realistisch sei.

Ein aktueller Bericht zeigt, dass wir heute mehr als ein Viertel unseres Lebens online verbringen, die Hälfte davon an mobilen Geräten.

Wie ist das bei euch? Reduziert ihr eure Bildschirmzeit absichtlich? Bringt das etwas? Wir sind sehr gespannt, von euren Erfahrungen zu lesen. Schreibt sie einfach in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels.

